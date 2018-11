Del Paso, cervantino hasta el último suspiro El escritor mexicano Fernando del Paso, en un encuentro con estudiantes. / EFE El escritor mexicano fallece tres años después de ganar el gran premio de las letras hispanas y en vísperas de un nuevo fallo MIGUEL LORENCI MADRID. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:21

Fernando del Paso ha sido cervantino hasta su último suspiro. El polifacético creador mexicano falleció ayer, tres años justos después de ganar el premio Cervantes en 2015 y en la víspera del fallo del de 2018. Tenía 83 años y murió en su casa de Guadalajara, la ciudad donde vivía con su familia desde 1992. Pintor, dibujante, profesor y también diplomático, fue un original, osado y versátil narrador de estirpe cervantina que contó la historia de su país desde prismas inéditos. Apostó por el «riesgo» y la «innovadora valentía» que apreció el jurado que le concedió el Cervantes el 12 de noviembre de 2015.

Una valentía también vital que demostró batallando con su penosa salud. Superó los sucesivos infartos cardíacos y cerebrales que lo dejaron mudo y postrado, recuperando la presencia de ánimo y la voz que le robó la crisis vascular, la movilidad y el ánimo para seguir creando y como cualificado heredero de gigantes como Juan Rulfo o Juan José Arreola. «Del Quijote me asombró la riqueza del lenguaje y que la seriedad se llevara tan bien con el humor. Me enseñó que el humor y la literatura no están peleados», fue la lección que Del Paso aprendió en su temprana lectura de Cervantes.

Nacido en Ciudad de México el 1 de abril de 1935, Fernando del Paso Morante aunó un puñado de intereses. Además de escritor, poeta y dramaturgo, fue dibujante, pintor, diplomático, periodista y académico. Con estudios de biológicas y económicas, enseñó en la Facultad de Economía de la UNAM, trabajó en agencias de publicidad y ejerció el periodismo cultural. Residió dos años en Estados Unidos, catorce en Londres, donde colaboró con la BBC, y ocho en París.

En su obra, caracterizada por su originalidad para recrear la historia de su país, destacan tres extensas novelas publicadas a lo largo de tres décadas y que son hitos de la narrativa mexicana del siglo XX: 'José Trigo' (1966), que describe la vida de un hombre en paralelo con el movimiento ferrocarrilero de 1958 y es una búsqueda exhaustiva del lenguaje y de las estructuras literarias; 'Palinuro de México' (1982), que recrea el movimiento estudiantil de 1968, y la enciclopédica 'Noticias del Imperio' (1986), que penetra en la mente enloquecida de Carlota de Bélgica, esposa del fugaz emperador mexicano Maximiliano de Habsburgo.