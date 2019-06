«Pedro Menéndez de Avilés vivió a crédito casi toda su vida» Antonio Fernández Toraño, junto a la estatua del Adelantado de la Florida en Avilés. / E. C. Presentará el martes en la Escuela de Comercio su libro en un acto del Ateneo Jovellanos y el Aula de Cultura de EL COMERCIO Antonio Fernández Toraño Autor de la biografía del Adelantado de la Florida A. VILLACORTA GIJÓN. Domingo, 9 junio 2019, 02:11

Antonio Fernández Toraño (Madrid, 1946) es licenciado en Filosofía y Letras y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en donde impartió clases en la Cátedra de Derecho Internacional Privado, pero su interés por todo lo relacionado con la presencia española en los territorios descubiertos por los españoles en el siglo XVI se plasmó ya en 2013 al participar como autor, junto a Borja Cardelús, en la elaboración del libro 'La Florida Española'. Este martes (a las 19.30 horas) presenta en la Escuela de Comercio de Gijón su obra 'Pedro Menéndez de Avilés, Señor del Mar Océano, Adelantado de la Florida'. Será en un acto organizado por el Ateneo Jovellanos en colaboración con el Aula de Cultura de EL COMERCIO.

-¿Qué fue lo más interesante que descubrió en su investigación?

-Su personalidad tan marcada: una inequívoca vocación marinera que le elevó a una categoría muy cercana a la de Álvaro de Bazán. Este último, pieza indiscutible en el dominio del Mediterráneo por las naves españolas, y el asturiano, actor casi insustituible en el dominio del tráfico marítimo entre España y el Nuevo Mundo por parte de las flotas españolas que navegaron entre los dos continentes durante ese siglo XVI.

-Un hombre extremadamente leal.

-Sí. Compaginaba la absoluta lealtad con la que sirvió a su Rey, Felipe II, con la libertad de interpretación de las órdenes que recibía de él y de los Oficiales de la Casa de Contratación para adaptarlas a las circunstancias y los problemas que surgían a más de 6.000 kilómetros de la Corte de Madrid. Y, además, fue el primero en llevar a la Compañía de Jesús al Nuevo Mundo, y el primero que organizó en 1574 una Gran Armada en Santander, catorce años antes de la que salió desde Lisboa con el lamentable resultado que todos conocemos.

-¿Cuáles fueron sus sombras?

-Si es que se puede considerar una sombra, yo apuntaría a la frustración de no completar el asentamiento, conquista y colonización de La Florida, algo que él mismo añoraba desde la Corte en donde el Rey le hacía responsable de sucesivas empresas de acción y organización que, sistemáticamente, le distraían de su objetivo principal: completar la colonización de Florida y terminar allí sus días.

-¿Y su gran luz?

-Haber conseguido, en poco más de seis años, consolidar la presencia española en la costa oriental de Florida, garantizando, así, la seguridad de los galeones españoles en su ruta hacia España. Consiguió algo que no había conseguido ninguno de los sucesivos conquistadores españoles en los primeros sesenta del siglo XVI: entrar en La Florida, asentarse allí y poner las bases para el mantenimiento de la presencia española en aquellos territorios hasta 1821.

-Asegura que fue un empresario al estilo de los actuales y un gran negociador. ¿En qué se basa?

-Uno de los rasgos más sobresalientes de su personalidad fue su capacidad de negociar hasta la extenuación para conseguir los objetivos que se marcaba, sabiendo ceder cuando era necesario y apretar a su contrario cuando la situación lo requería. Además, durante casi toda su vida como empresario, marino mercante, conquistador y colonizador, vivió prácticamente a crédito, teniendo que vender en ocasiones bienes de su propiedad para conseguir los recursos necesarios para mantener sus tareas de conquistador y colonizador. Estos dos rasgos de su personalidad, el espíritu negociador y la utilización del crédito para financiarse, son rasgos de un auténtico empresario moderno.

-A pesar de su fidelidad al Rey, su libertad para interpretar las normas le acarreó serios problemas...

-En la España del siglo XVI, la palabra del Rey era sagrada y las órdenes que emanaban de su representantes eran incluso más exigentes. Pero Menéndez de Avilés supo hacer de la interpretación de esas órdenes un arte, convirtiéndolas en instrumentos eficaces a miles de kilómetros de los órganos de decisión para conseguir los resultados que sus cargos como Capitán General de la Carrera de Indias o Adelantado de la Florida exigían. Y no cabe duda de que este tipo de rebeldía tuvo mucho que ver en los casi veinte meses de prisión a los que le sometió la Casa de Contratación, su principal enemigo en la Corte.

-Fueron sonados sus choques con la Casa sevillana. ¿Cómo surgen?

-Las pésimas relaciones entre ellos tienen su origen en 1554, cuando, por primera vez, Felipe II nombró directamente al asturiano Capitán General de la Carrera de Indias, prerrogativa que hasta ese momento correspondía en exclusiva a la Casa de Contratación y que le proporcionaba un enorme poder sobre capitanes, pilotos, comerciantes y soldados que en aquellos años convivían en Sevilla (Felipe II suprimió esa prerrogativa definitivamente en 1561). Menéndez de Avilés hizo uso de esa relación privilegiada con el Rey cuantas veces lo consideró necesario ante los oficiales de la Casa de Contratación, que nunca le perdonaron esa actitud de indiferencia e insumisión hacia ellos. Hasta que, finalmente, consiguieron llevarle a prisión en 1563 bajo la acusación, entre otras, de contrabando de metales preciosos, cargo de los que finalmente le absolvió el Real Consejo de Indias a principios de 1565. No obstante, esa inquina recíproca se mantuvo, incluso, una vez nombrado Adelantado y Capitán de la Armada de Guarda del mar Caribe.

-Sostiene también que, a diferencia de la conquista azteca e inca, la suya tuvo muchos más adversarios y menos transparentes. ¿Por qué?

-Aztecas e incas se encontraban en un estadio de organización y cultura bastante superior al que tenían los habitantes de la península de Florida, que se agrupaban en tribus y clanes, semejantes, posiblemente, a los que estamos acostumbrados a ver en las películas del Oeste, integrados, cada uno, por unos pocos centenares de individuos dispersos en un territorio equivalente, en superficie, a la España peninsular. De ahí la dificultad de controlarlos, vencerlos o negociar con ellos, cosa que siempre intentó hacer el Adelantado con resultados muy desiguales y casi siempre negativos. De ahí, también, el enorme mérito de que, con tan pocos efectivos como siempre tuvo -una media de trescientos soldados, casi siempre refugiados en sus fuertes para evitar los ataques traicioneros de los nativos- consiguiera explorar aquel territorio y consolidar la presencia española en la costa oriental de Florida. Y eso se debió, en parte, a la enorme autoridad que le reconocieron las diferentes tribus, que llegaron a otorgarle el nombre de 'Mico Santamaría', es decir, ' Jefe de Jefes de Santamaría'.

-Pero murió pobre, sin preocuparse por acumular patrimonio ni honores. Incluso faltó dinero para trasladar sus restos a su Avilés natal. ¿La Corona le pagó mal su lealtad?

-El trato que en cuestiones económicas recibió de la Corona no se distinguió esencialmente del que recibían otros capitanes. Pero Pedro Menéndez de Avilés, haciendo honor a ese recio carácter que siempre le caracterizó, no dudó en litigar con la Corona cuando estimó que no se le pagaba lo que se le debía, y sus descendientes y herederos mantuvieron, a su muerte, los litigios pendientes, de modo que la liquidación de sus cuentas arrojó, ya en 1583, un saldo favorable a sus peticiones de 28.000 ducados que, tras sucesivas apelaciones, fueron confirmados por el Real Consejo de Indias en agosto de 1633.

-¿Y por qué sigue siendo tan desconocido uno de los mejores marinos de nuestra historia?

-Por dos circunstancias fundamentales: la primera, su origen periférico, que determinaba una ausencia casi total de contactos en la Corte, y la segunda, muy relacionada con la anterior, porque su familia, aunque hidalga, careció siempre de recursos, lo que le obligó, desde su infancia, a labrarse su porvenir con su casi único y exclusivo esfuerzo y su inteligencia natural. Además, porque La Florida nunca proporcionó oro o plata y sí difíciles condiciones de vida y muerte para los soldados allí destinados y los pocos colonos que fueron poblando aquel territorio.