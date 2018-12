«Mis personajes salen de casa, de esta Asturias rural y urbana» Berta Piñán presentó su primera novela en el Ateneo Obrero. / PALOMA UCHA Berta Piñán se estrena en la novela con 'Como la muda al sol d'una llagartesa' y ya planea repetir: «Me ha gustado muchísimo la experiencia» M. F. ANTUÑA GIJÓN. Sábado, 15 diciembre 2018, 00:25

Berta Piñán lleva una vida entera tejiendo versos y componiendo hermosos relatos cortos con el asturiano siempre como lengua. Y, por fin, con 'Como la muda al sol d'una llagartesa' da el salto a la novela y lo hace por la puerta grande. Ganadora del Premio Xosefa Xovellanos 2017, el libro llega el próximo día 26 a las librerías de la mano de Hoja de Lata.

«La novela sale de los personajes, de Taresa y Xuana, tenía una historia que contar con ellas y utilicé el genero policiaco como una especie de esqueleto para situarla», revela la autora. Es una suerte de 'thriller' esta obra que comienza con la muerte accidental de una prostituta en un burdel pero que va más allá de eso para recrearse en la relación y el pasado de esas dos mujeres, reconocibles absolutamente para muchos asturianos. «Salen de casa, de lo que yo tengo visto tantas veces, de esta Asturias rural nuestra que es a la vez rural y urbana, que no tiene límites definidos, salen de la oralidad, de la recreación de personas físicas y emocionales, de la imaginación», apunta Piñán, quien subraya que quería que esos personajes fueran reconocibles, cercanos y verosímiles.

Con ellas ha tejido una primera novela que no será la última. «La idea de la novela siempre ha estado ahí, se conjugaron las cosas y me lancé», anota, y añade que «la experiencia me ha gustado muchísimo». Tanto que ya trabaja en lo que podría ser la siguiente con Xuana y Taresa rondando los renglones. «Quiero que estos dos personajes puedan tener continuidad», explica la autora, que presentó la obra ayer en Gijón.