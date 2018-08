«Las noches más locas siempre fueron con personas desconocidas» Pilar Sánchez Vicente posa para la posteridad. / Damián Arienza Test con hielo La escritora Pilar Sánchez Vicente, en plena promoción, no es textil ni nudista, sino todo lo contrario. «Hago top less, no me gusta el tacto de la arena al sentarme», dice AZAHARA VILLACORTA Gijón Jueves, 9 agosto 2018, 00:28

Nacida en Gijón en 1961, Pilar Sánchez Vicente es tan polifacética como parece a simple vista: historiadora de formación y archivera del TSJA, triunfa con su última novela 'Mujeres errantes' (Roca Editorial), una historia sobre la emigración y la identidad. Pero es que, entre otras muchas cosas, fue guionista y presentadora en TVE y su Canal Internacional, firma artículos relacionados con los temas más variopintos, durante años mantuvo una página en internet ('Ripios cibercaleyeros'), en la que hacía versos por encargo, y, además de tener varios premios, suma un galardón con su nombre.

–Díganos:¿cuántas ganas tenía de veranín?

–Taben saliéndome líquenes poles pates, fía…

–Pronóstico meteorológico: ¿va a hacer malo o como siempre?

–Malo como siempre, pero ya estamos acostumbrados. Con la rayaína, ¡a la playa!

–¿A qué se va a dedicar hasta septiembre?

–A disfrutar del veranín xixonés, que da mucho de sí.

–¿Cómo combate los calores?

–Cuando los hay, bañín en la playa y sidrina.

–¿Escapadas a la vista?

–Menorca. No conozco la isla.

–¿Es una mujer errante o sedentaria?

–Errante en mi sedentarismo.

–¿Cuál fue el viaje de su vida?

–¡Buf! Todos lo son. Venecia fue el último.

–¿Entradas para algún show?

– Fui a ver 'Horror: el show que nunca se debió hacer', en el Jovellanos, el 2 de agosto.

–¿Domina el arte de hacer maletas o va de mochilera?

–¡Uy! Maleta cargada de «porsis» que no usaré.

–¿Qué no falta nunca en su equipaje?

–Una novela.

–'Operación bikini'.

–Suelo bajar algo antes del verano para poder darme a los excesos alegremente.

–¿Mar, monte, piscina o río?, ¿vuelta y vuelta o sombrillina?, ¿norte o sur?

–Mar, sombrilla y norte, que hace mucho calor del Payares p'abaxu.

–¿Factor de protección?

–Cincuenta y sombrero.

–¿Cuál es su playa de referencia?, ¿y su chiringuito?

–La playa de Pando donde se bañó la reina Isabel II (le dicen Poniente) y una botellina en Tierra Astur al salir.

–¿Qué se llevaría a una isla desierta?

–Las gafas de ver.

–¿Textil o nudismo?

–Hago top less, que no me gusta el tacto de la arena al sentarme.

–¿A qué sarao no falta?

–A la Semana Negra.

–¿Y dónde no la veremos nunca?

–Nunca digas de esta agua no beberé…

–¿Planes por si no para de llover?

–Escribir. Para mí, es el mejor plan.

–¿Hay algo que no soporte de esta época?

–Los gochos y goches que s'esparden como cagarates de cabra pol picu una peña emporcando la ciudá.

–¿Y algún placer que la fascine especialmente?

–Reunirme con las leyendas urbanas que vuelven a casa y disfrutar del calor de la amistad.

–¿Cerveza, gintonic, sidra o sangría?

–Excepto la sangría, todo lo demás a su debido tiempo.

–¿Cerrará los chiringuitos o aprovechará la mañana?

–¡Hay días para todo! Alguno ya cerré este año (Risas).

–¿La juerga más memorable?

–El día de mi boda terminé bailando encima de un billar con traje de novia y playeros tras 'enterrar' al último invitado. Y, para mi cincuenta cumpleaños, el 11 del 11, nos juntamos 111 personas. Fue un fiestón sorpresa inolvidable.

–¿Cuál es el estío de su vida?

–El del 86. Fue el de la transición a la vida adulta.

–¿Su canción del verano?

–'Ritmo de Verdiciu', de Rodrigo Cuevas.

–Georgie Dann: a favor o en contra.

–La barbacoa, de leña.

–¿Y si suena reguetón?

–Salgo corriendo en dirección contraria.

–¿Conoce a alguien al que le falte un verano? Ejemplos.

–Trump. Lo peor es que su chifladura nos afecta a todos.

–¿A quién invitaría a un tinto de verano o a una noche loca?

–A mis amigas, aunque las noches más locas siempre fueron con personas desconocidas…