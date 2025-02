Planeta cede los derechos de las novelas de Corín Tellado a la cadena estadounidense Telemundo

ANA RANERA GIJÓN. Sábado, 29 de mayo 2021, 01:28 | Actualizado 03:48h. Comenta Compartir

No queda en las novelas románticas ni un solo resquicio que Corín Tellado no haya explorado. Su carrera literaria fue prolífica como pocas -y no es un decir-, porque cuando falleció, en 2009, dejó tras de sí cerca de 4.000 títulos y la hazaña de haberse colado en el Guiness como la autora más vendida en lengua española. Esas cifras abrumadoras que logró son el resultado de aquellas madrugadas sentada en su despacho, con un cigarro entre los dedos, y las yemas estrellándose contra las teclas de la máquina de escribir. Así fueron naciendo, una tras otra, sus novelas y los protagonistas que las habitan y que, ahora, cambiarán el papel por la pantalla porque el Grupo Planeta acaba de cerrar un acuerdo con Telemundo Global Studios para cederle los derechos en exclusiva de la colección completa de la asturiana.

Telemundo es una cadena de televisión estadounidense, la segunda proveedora de contenido en español -por detrás de Univision- del país, propiedad de Comcast, a través de NBCUniversal. Y es la primera vez que un estudio de producción de habla hispana cierra un acuerdo para conseguir la colección completa de un autor. Una proeza, otra bajo el nombre de Corín Tellado, que permitirá a la compañía trasladar a diversos formatos sus historias. «No sabemos todavía cómo va a ser la distribución, pero va a ser de calado», avanza Chomin, el hijo de la escritora. «El plan inicial es hacer películas individuales sobre un tema concreto, por ejemplo: sobre divorciadas, hacer seis; o sobre amor de juventud, hacer cinco... Aún no sabemos con certeza porque hablamos de muchas posibilidades», señala. Lo que sí prevé este acuerdo es que Stories, área de contenidos transmedia de Planeta, los asesore en materia de adaptación de las obras.

De momento, saben que irán produciendo según los resultados que vayan obteniendo. «Compraron un número indefinido de novelas y, si salen bien, irán avanzando», apunta Begoña, la hija de Tellado. Lo que está claro es que este acuerdo quiere «reivindicar» la figura de la autora, como explicaba el director de Stories, Joaquín Álvarez de Toledo.

A buen seguro, lograrán reivindicar y revitalizar su legado, porque hay muchas expectativas puestas en este proyecto. Tantas que el presidente de Telemundo Global Studios, Marcos Santana, lo calificó como «un sueño hecho realidad».