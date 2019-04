«Al fin somos plenamente conscientes de que los patrones de antes ya no sirven» La escritora ovetense Leticia Sánchez Ruiz. / MARIO ROJAS La autora ovetense vuelve a las librerías con 'Cuando es invierno en el mar del Norte', que presenta mañana en la Librería de Bolsillo de Gijón Leticia Sánchez Ruiz Escritora MANUEL ASTUR OVIEDO. Miércoles, 3 abril 2019, 00:32

La escritora Leticia Sánchez Ruiz (Oviedo, 1980), que cosechó un gran éxito con sus anteriores novelas, regresa, tras varios años de silencio editorial, con 'Cuando es invierno en el mar del Norte' (Pez de plata Ed.), una novela policíaca muy norteña en la que nada es lo que parece y con la que demuestra que la profundidad, la inteligencia y la altísima calidad literaria no están reñidas con la diversión y la capacidad de llegar a un público muy amplio. Mañana, a las 20 horas, la presenta en la Librería de Bolsillo, en Gijón.

-¿Cuál es la pregunta que odia que le hagan? Para no hacérsela, claro.

-«¿Existe una literatura de mujeres? ¿Cómo te influye ser mujer a la hora de escribir?» A los hombres jamás se les pregunta cómo les influye ser hombres a la hora de escribir.

-Esta novela está ambientada en los años anteriores a la crisis, pero uno tiene la sensación de que los personajes están ya en plena crisis, al menos espiritual, caminando hacia el monstruo que les espera a la vuelta de la esquina. ¿Hemos logrado pasarlo?

-Esta novela se desarrolla en los primeros años de los 2000, cuando todos andábamos un poco como un pollo sin cabeza: lo antiguo no acababa de pasar, lo nuevo no terminaba de llegar y nos sentíamos atrapados contra un muro. No sé si la crisis económica y espiritual habrá pasado, lo que sí sé es que al fin somos plenamente conscientes de que esta existe, de que los patrones de antes ya no sirven y de que hemos emprendido una nueva búsqueda. Ya no estamos contra un muro, sino en medio de un laberinto, tratando de hallar la salida. Y hablar de una búsqueda siempre es hablar de lo importante.

-¿Se divirtió escribiéndola tanto como se divierten los lectores leyéndola?

-Confieso que me lo pasé bomba escribiendo un libro sobre un crimen en el que el detective es un personaje prácticamente secundario, donde se encierra desde el principio a los once sospechosos en una habitación, en el que la periodista que lo investiga ni trabaja ya en un periódico ni sabe nada sobre sucesos, y en la que la resolución del caso sí es importante para entender la pregunta que el libro plantea. Qué le voy a hacer: adoro los juegos de espejos.

-Aparte de un policía torpe, la principal investigadora es una periodista cultural en paro que acaba de romper con su novio. ¿Por qué ha elegido ese personaje tan poco usual?

-En mi mundo es mucho más usual un personaje como Dora que uno como el comisario Montalbano. Alguien que trata de resolver un asesinato por las noticias que lee en el periódico, que se presenta borracha en un bar clandestino una tarde de tormenta y que se vuelve loca cuando lleva varios días sin leer, me resulta tan cotidiano como atarme los zapatos.

-Estructuralmente me ha recordado a una serie policíaca de televisión, ya que cada capítulo termina con una declaración sorprendente que te empuja a seguir leyendo.

-Es algo que no tuve en mente en ningún momento, pero puede que mi amor por las series me influyera. A la hora de escribir todo te influye: otros libros, claro, pero también canciones, películas, un pájaro en un árbol, los cuentos de tu bisabuela, las conversaciones de bar, la revista en la sala de espera del dentista o la luz siempre encendida de la casa de enfrente.

-¿Cuáles son sus referentes en novela policiaca?

-Siento una irresistible debilidad por Agatha Christie. De niña, había una colección de libros de Christie en la casa del pueblo de mis abuelos, y mis primos, mis tíos y yo nos pasábamos los veranos leyéndolos en la huerta, o en el corredor cuando llovía. Desde entonces, el misterio siempre me ha servido como consuelo. Este libro es un homenaje a aquellos veranos.

-Sus anteriores novelas las publicó con una editorial sevillana. Ahora, en una editorial asturiana. ¿Necesitaba volver a la tierra?

-Casi nunca sé lo que necesito hasta que lo encuentro (al igual que no sabía que necesitaba volver a vivir a Asturias, hasta que regresé). El encuentro con la editorial Pez de Plata ha sido glorioso para mí. Admiro profundamente a Jorge Salvador, mi editor.