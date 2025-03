«Un poema es un fogonazo. La novela, voluntad y disciplina»

M. F. ANTUÑA GIJÓN. Miércoles, 4 de diciembre 2019, 00:33 | Actualizado 03:53h. Comenta Compartir

Ha frecuentado la poesía, el relato corto y ahora Carmen Cabeza da el salto a la novela con 'Nunca fuimos Ingrid Bergman' (Nieva), una obra sobre el tiempo y la búsqueda que se presenta esta tarde (20 horas) en el Antiguo Instituto de Gijón de la mano de Laura Castañón. Esta profesora de inglés que en 2015 se hizo con el Premio de la Crítica de Asturias por 'Raquel bajo la lluvia y otros relatos' ha tardado largos años en dar a luz su esperada novela.

-¿Por qué tanto tiempo para dar el salto a la novela?

-Empecé con poesía, hice relatos y artículos, pero tuve unos años difíciles. Murió primero mi padre, luego mi madre y tuve un bajón grande. No podía. No soy escritora profesional, soy profesora. Están el trabajo, la vida familiar... No había ni tiempo ni ganas.

-¿Cuántos años hay detrás de esta novela entonces?

-Me costó no solo escribirla, sino también madurar la historia. La tenía en la cabeza, no acababa de convencerme, la dejé, la retomé. La llevé más de cinco años conmigo. También le digo que hay novelas que se quedan en nada porque no encuentras la forma.

-¿Pasaron muchas por su cabeza?

-No muchas, pero sí algunas que empecé pero dejaron de convencerme. Y esto tiene que fascinarte. Un relato es corto, requiere menos tiempo, pero una novela conlleva horas y, si no estás convencida, ilusionada y apasionada, no es posible.

-¿Por qué esa pasión?

-Es una historia sobre el pasado, que me fascina. Investigar, retrotraerme a los años 40, 50, 60 del siglo pasado y escarbar ahí, tirar de hilos, me apasiona. Y me dije: «Tengo que sacar fuerzas para poner el punto final».

-¿Cuándo escribe?

-Sacando tiempo, en ratos libres, fines de semana, veranos. Soy de tarde y noche, vespertina. Es cuando más me apetece, hay más silencio. Lo mismo para leer. Toda la vida leí tres o cuatro libros a la semana.

-¿Qué se puede contar de la historia sin destriparla?

-Hay una protagonista que está escribiendo la historia de su familia, en diciembre de 1999, ese momento de cambio de milenio y siglo, que es para ella una brecha en su vida porque se va a enterar de una serie de cosas que ignoraba. Ella viaja a la época de sus abuelos, de sus padres, de sus tías, y va tirando del hilo a raíz de unas cartas que descubre en el desván, que habían sido remitidas desde La Habana en los años 49, 50, por una tía abuela. Hay un secreto en la familia del que nunca se había hablado. Va informándose y va sacando una historia.

-¿Es una novela de misterio?

-Tiene un toque de misterio, pero tiene más de nostalgia. Hay algo que Clara Beltrán no sabe y que va descubriendo a través de cartas, documentos, fotografías...

-¿Por qué Ingrid Bergman?

-Es un homenaje al cine, a un icono como es la actriz sueca, pero también es una forma de decir: «Queríamos que la vida fuera cine, pero ni tú vas a ser Ingrid Bermang ni la vida es una película de Hitchcock».

-La novela se desarrolla en Gijón.

-Básicamente sí, pero en distintos periodos, es el Gijón de los años cuarenta, de la miseria y el estraperlo, y luego, en la parte más actual de Clara, están presentes los 70, 80, 90.

-¿Usted tenía un plan o la historia adquirió vida propia?

-Yo tengo un guion establecido, pero se ramifica. A la hora de escribir te van surgiendo personajes que nunca te habías imaginado. Hay una serie de historias secundarias que incluso me han sorprendido a mí.

-Vamos, que se lo pasa bien.

-Sí. Si no, no habría manera. Es una tarea dura, y más para mí que soy de corregirme mucho, soy estricta.

-De la poesía a la novela. Cambio total en la disposición.

-Estuve escribiendo muchos años poesía y ahora me llama más la narrativa. La poesía es un fogonazo, es algo más relacionado con la expresión, con las emociones. En una novela o un relato hay que planificar, requiere más esfuerzo mental. En el poema puedes dejar volar la imaginación. Es más graficante. O lo sientes o no lo haces. La novela exige voluntad y disciplina.

-¿Sentía la necesidad de escribir una novela?

-Yo sentía la necesidad de contar esta historia.

-Es profesora, ahora de un centro de adultos, pero también dio clases en institutos. ¿Qué pasa con los jóvenes que no leen?

-No sé. Sé que la biblioteca del centro donde trabajo está vacía y eso mismo pasa en todos los institutos.

-¿Y tiene arreglo?

-No sabría decir. Por más planes de lectura que se hagan, leen poquísimo. Y, por mucho que les recomiendes, no se consigue nada. A lo mejor lo que estamos consiguiendo con las redes sociales es una adicción, que además no afecta solo a los jóvenes, sino también a personas de 40 y 50 años. Esto es el futuro. No va a cambiar.

-Pero la poesía en internet sí tiene cabida y muchos seguidores.

-Tiene su auge la minipoesía, pero hay quien considera que eso no es poesía. Para mí es una forma más, como ocurre también con los microrrelatos. Bienvenida sea ese tipo de literatura si la gente no tiene ni paciencia ni tiempo para enfrentarse a una historia larga.