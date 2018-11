«La poesía es el género que menos ha cambiado desde su origen» El poeta Alejandro Céspedes, en su escritorio. / MANUEL ÁLVAREZ SUÁREZ El autor gijonés presenta mañana en la Antigua Escuela de Comercio su nuevo poemario, 'Las caricias del fuego' Alejandro Céspedes Escritor PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Martes, 6 noviembre 2018, 00:36

Alejandro Céspedes (Gijón, 1958) es uno de los nombres imprescindibles de la poesía española actual. Autor de títulos como 'Hay un ciego bailando en el andén' (1998) o 'Topología de una página en blanco' (2012), acaba de publicar 'Las caricias del fuego' (Amargord), el intenso monólogo dramático de una mujer marcada por los abusos sexuales en su infancia e inspirado en una historia real. Mañana lo presentará en la Antigua Escuela de Comercio en un acto organizado por Gesto con la colaboración del Aula de Cultura de este periódico.

-¿Es 'Las caricias del fuego' un alegato contra el abuso infantil?

-Sí. Necesito tener un tema para ponerme a escribir. La idea de recrear desde los ojos de la niña este suceso fue el planteamiento original. El alegato surge como consecuencia del propio suceder del relato.

«Hay que ensayar nuevas formas de comunicación si no queremos aburrir al escaso personal»

-En los apuntes finales, desvela que es una historia basada en hechos reales. ¿Le condicionó?

-Toda historia real aporta consistencia a cualquier obra, pero que el hecho de que sea real o no es impertinente. ¿Sucedió de verdad la historia de Macondo o de Marguerite Gautier? No importa. Su verdad y su 'realidad' se establecen desde términos estrictamente literarios. Aunque para este libro el conocimiento de la psicología del personaje me ayudó mucho, lo que más me preocupó fue construir una voz femenina, verídica y creíble.

-La evolución psicológica del personaje es compleja.

-En este poema-novela la niña se va corporeizando, adquiriendo su verdadera dimensión psicológica que terminará con esa Aurelia amputada. Este suceso es tan demoledor que también aquí la realidad supera a la ficción. Tal vez lo que más me haya costado describir es la autopercepción de la protagonista en el manicomio.

-¿Cómo definiría a la niña protagonista?

-Aurelia se debate entre los dos polos del trauma. Por un lado, la asunción del engaño, la voladura de un amor inocente que desconoce estar pagando con sexo aquello que cree ternura, y por otro esa permanente oscilación que va de la negación a la imposible aceptación de sí misma en ese rol impuesto sin siquiera ser consciente.

-¿Qué papel juega el remordimiento?

-Cuando Aurelia es consciente de que aquello que identificaba con el amor ingenuo fue una trampa, ya no superará la culpa de haberse entregado inconscientemente al juego. En una frase absolutamente reveladora dice: «Desde qué desquiciada procedencia acudía a mí aquel ímpetu que nunca supe calmar sin ensuciarme».

-La intención del libro va más allá de la denuncia...

-Sí. Los hechos son prismas con muchísimas caras, más complejos que cualquier visión externa. Me propuse relatar un suceso terrible sin posicionamiento moral alguno, dejando que el personaje se expresase. Será cada lector quien introduzca su calificación moral.

-El texto de 'Las caricias del fuego' es un monólogo dramático que podría escenificarse. ¿Dónde estarían las fronteras entre géneros?

-No me planteé que tuviera esa variante teatral al escribirlo, solo pretendía que fuese ese monólogo dramático. Las fronteras entre ambos géneros -y más en este libro- son muy difusas. No olvidemos que el teatro desde la Grecia clásica hasta los siglos XVII-XVIII estaba escrito en verso.

-Pero le gusta aprovechar formatos como el escénico o el audiovisual. ¿Son cauces complementarios o autónomos?

-La poesía es el arte que menos ha cambiado desde su origen primigenio, excepto en las vanguardias -y no tanto- y curiosísimas excepciones actuales. Soy partidario de enfrentarse a ella sin ningún complejo ni atadura previa. La poesía es tan versátil que puede abordarse casi todo. La mayoría de los poetas ignoran este hecho indiscutible. Es imprescindible ensayar nuevas formas de comunicación, salvo que queramos seguir aburriendo al cada vez más escaso personal.

-Asistimos a la promoción de cierta poesía de fácil consumo, autores nuevos que alguien llamó «del Twitter». ¿Qué opina de ellos?

-Me aburre -y me ofende- hasta la extenuación que los medios se refieran a 'eso' como la 'nueva poesía'. 'Eso' es la vieja poesía de todos los tiempos, la de quien no ha aprendido todavía a escribir y, como agravante, con muy poco bagaje de lecturas. La escritura de una mente quinceañera expresada de la forma más ramplona es lógico que encuentre tantos lectores, pero estoy seguro de que ninguno de ellos sabe quién es Eliot y de que no han leído ni siquiera a Lorca. 'Eso' es una de las mayores operaciones de marketing editorial, no en balde está detrás Planeta.

-¿Dónde se situaría usted en el panorama actual?

-Son otros los que establecen dónde está cada uno, lo cual no quiere decir que sea justo en términos subjetivos. Si fuésemos tenistas, los resultados de los partidos marcarían exactamente nuestra situación cada semana. No sé dónde estoy, pero me identifico con esa frase de Roberto Juarroz que abre mi página web: «Amo más que nunca la poesía como creación extrema del hombre, me siento como siempre un aprendiz, sé que he escrito algo relativamente diferente, no me interesan el éxito literario ni la fortuna ni tampoco la farándula 'socio-literaria', busco lo abierto».