¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
José Luis García Martín, Santi de la Vega, Ángel Lueje, Chabela Palacios, Reyes Corias, Javi Caso, Luis Salcines, Conchi Señas y Luis Fernando Pendones. E. C.

La poesía y prosa de Xuan Bello sigue sonando para no olvidar

El Espacio Cultural La Sinfonería acogió un acto que comenzó repasando sus textos en prensa y culminó con un recital de sus poemas

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:21

Comenta

Una nueva ocasión para hablar del legado de Xuan Bello, porque nunca serán suficientes, se presentaba ayer, en el Espacio Cultural La Sifonería de ... Cangas de Onís, en un acto al que puso voz el también escritor, colaborador de este periódico y buen amigo suyo José Luis García Martín y donde recitaron algunos de sus poemas Santi de la Vega, Ángel Lueje, Chabela Palacios, Reyes Corias, Javi Caso, Luis Salcines, Conchi Señas y Luis Fernando Pendones bajo la coordinación de Luis Alberto Salcines.

