La poesía y prosa de Xuan Bello sigue sonando para no olvidar

Una nueva ocasión para hablar del legado de Xuan Bello, porque nunca serán suficientes, se presentaba ayer, en el Espacio Cultural La Sifonería de ... Cangas de Onís, en un acto al que puso voz el también escritor, colaborador de este periódico y buen amigo suyo José Luis García Martín y donde recitaron algunos de sus poemas Santi de la Vega, Ángel Lueje, Chabela Palacios, Reyes Corias, Javi Caso, Luis Salcines, Conchi Señas y Luis Fernando Pendones bajo la coordinación de Luis Alberto Salcines.

Era el momento de repasar sus inicios y hablar «de su evolución literaria, desde los primeros poemas más o menos sociales, y cómo va pasando de ser un poeta a ser un prosista», contaba García Martín antes de subir a profundizar en su paso por los periódicos que fueron fundamentales para su desarrollo como prosista: «el seminario en asturiano 'Les Noticies', donde escribía cuentos, fábulas, etcétera, y el diario EL COMERCIO, donde colaborando todas las semanas escribió muchos libros», pues recopilaba sus artículos para dar forma a sus publicaciones. «No era capaz de escribir un libro largo de un tirón, sino que tenía que hacerlo por fragmentos. Todos sus libros tenían una unidad y fueron apareciendo por entregas en EL COMERCIO», explicó. La segunda parte del acto la protagonizó la poesía, y sus versos volvieron a sonar tan musicales como siempre para que, al seguir poniéndoles voz, nunca caigan en el olvido.