El poeta que sirve cafés por las mañanas Sánchez Carrón, ayer en Oviedo, con su libro. / ÁLEX PIÑA El jurado escogió 'Todo el mundo me mira' como ganador tras un acto en el que Irene Sánchez Carrón presentó la obra galardonada en 2017 El valenciano Emilio Martín Vargas, un camarero enamorado de la escritura, se alza con el Premio Alarcos DIEGO MEDRANO / M. ROJO OVIEDO. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:24

La edición número XVII del Premio Internacional Emilio Alarcos de Poesía sirvió ayer en el Palacio Conde Toreno para presentar el libro de la edición anterior, 'Micrografías', de la filóloga cacereña Irene Sánchez Carrón (Visor), además de dar a conocer el ganador de la actual, 'Todo el mundo me mira', de Emilio José Martín Vargas. Este último ganó por mayoría absoluta de todos los miembros del jurado (Josefina Martínez, Carlos Marzal, Aurora Luque, José Luis García Martín, colaborador de este diario, y, a título de presidente de los mismos en la vacante dejada por Luis García Montero, Luis Alberto de Cuenca). Diez son los poemarios que llegaron a la final, sobre los que discutió el jurado y que pasaron la respectiva preselección.

Su autor, que ayer se mostraba «muy agracedido y aún sorprendido» por haberse alzado con el premio, es licenciado en Filosofía, pero trabaja por las mañanas como camarero, «en la cafetería de un organismo oficial», explicaba. «La poesía no da para vivir», certificaba. Y asegura que nunca pensó en publicar, pero que la que ahora es su mujer le animó a que participase en algún concurso literario. Y por ahora lleva dos de dos, porque en 2016 se alzó con el Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola, lo que le permitió publicar su primer poemario -'Lloráis porque sois jóvenes'- con Visor.

Del trabajo que ayer resultó elegido ganador del Premio Alarcos (presentado bajo el pseudónimo Aníbal El Bueno) y todavía sin edición, Luis Alberto de Cuenca alabó su «lenguaje fresco, nuevo, junto a una suave voluntad transgresora». Josefina Martínez tuvo palabras para reconocer la esencia del premio («descubrir nuevos valores, rescatar a otros del olvido») y palabras de agradecimiento para todos los miembros del jurado, especialmente para Luis Alberto de Cuenca, a quien el fallecido profesor Emilio Alarcos catalogaba en su día como «joven, con maneras de señor mayor, que iba para humanista».

Y sobre cómo fue que Martín Vargas se animó a participar, explicaba el poeta que «el jurado del Premio Alarcos me pareció muy interesante, como la nómina de premiados anteriores. Y también porque no conozco Asturias y me apetecía viajar allí a recoger el premio», reconoce.

Ganadora 2017

Sobre 'Micrografías' -el poemario ganador del año pasado-, decía García Martín que «se trata de un poemario de línea clara, con tendencia a la concisión, muy cercano a Luis Alberto de Cuenca y con una línea narrativa nada desdeñable». Asistimos a la infancia rural de la protagonista, cierto clima de ensoñación y pesadilla, junto a otros episodios de encuentro y realidades urbanas, miradas espías desde cafés, muy en las soledades de Baudelaire o Hopper, con cierta reivindicación feminista y un conjunto de obra sencillo pero en absoluto simple. García Martín citó a Carlos Bousoño para señalar que «Sánchez Carrón convierte en símbolo la anécdota cotidiana». Se destacó, asimismo, los homenajes explícitos a Emily Dickinson y Safo, su recreo en la anécdota, homenaje a clásicos, su arte del despojamiento así como el intento por bordear siempre el tópico.

Sánchez Carrón, la autora del poemario ganador del año pasado, tuvo palabras de agradecimiento para el profesor Alarcos por su libro 'Angel González, poeta', leído de estudiante, en el curso 1985-1986 de la Facultad de Filología de Cáceres. Tras leer algunos poemas, se mostró partidaria de una escritura que invitase al diálogo, sencilla pero no simple, con poemas que mezclan muerte, infancia y amor, junto a otros escritos al hilo de la actualidad, de caminante por la ciudad y siempre con ojos sorprendidos. Habló del hermano muerto con 48 años al que va dedicado el texto, de la capacidad para resistir los malos momentos unida al sentimiento de los más próximos, tuvo palabras de elogio para su familia de agricultores y confesó, a título de poética, acercar la cámara del lenguaje lo más posible a lo cotidiano. Lo injusto y el azar de la muerte también son sus temas predilectos.