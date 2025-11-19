Cinco candidatos se disputarán el 1 de diciembre el premio Tigre Juan
Ayer se dio a conocer el nombre de los finalistas y el del ganador se fallará a la vez que el del certamen joven de relatos cortos
Gijón
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:53
El premio Tigre Juan que convoca la Asociación Cultural Tribuna Ciudadana con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo ya tiene a los cinco últimos ... seleccionados. El ganador, que se conocerá el próximo 1 de diciembre, se disputará entre los libros 'El incidente', de Daniel Jiménez (Madrid, 1981), publicado por Seix Barral; 'El mal de Aira', de Andrés Restrepo (Medellín, 1996), publicado por Barret; 'Aguafuertes', de Jesús del Campo (Gijón, 1956), publicado por Acantilado; 'El chico que ganaba todos los premios', de Miguel Á. González (Madrid, 1982), publicado por Comba, y 'Estival', de Guillermo Aguirre (Bilbao, 1984), publicado por Sexto Piso.
El premio está dotado con 10.000 euros para el ganador y 5.000 para el finalista, que decidirá un jurado integrado por Javier García (recientemente fallecido), Susana D. Tejedor, Azahara Alonso, Rafael Gutiérrez y Milio R. Cueto.
El mismo día se conocerá también el nombre del ganador del certamen de relatos cortos Tigre Juan, cuyos finalistas han sido 'El olivo', de Antonio Rodríguez; 'El niño que coleccionaba cielos', de José Fco. Carreño; 'El sembrador', de Adrián de la Fuente; 'El encuentro', de Pedro Carnota, y 'Un golpe de suerte', de Raquel Pardo, en la categoría B (de 18 a 30 años), y 'Volver a casa' de Lucía Cárdenas, 'Copos de invierno' de Adrián Drudis, 'La lluvia eterna de Oviedo' de Maroua Bensfia, 'Madre' y 'El barco del romántico y el ilustrado', ambos de Pablo Hu, en la categoría A (de 12 a 17 años).
