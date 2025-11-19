El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

David Álvarez, Pablo de Lillo, Pedro Sánchez Lazo, Susana D. Tejedor y Javier Gámez. Juan Carlos Román

Cinco candidatos se disputarán el 1 de diciembre el premio Tigre Juan

Ayer se dio a conocer el nombre de los finalistas y el del ganador se fallará a la vez que el del certamen joven de relatos cortos

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:53

El premio Tigre Juan que convoca la Asociación Cultural Tribuna Ciudadana con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo ya tiene a los cinco últimos ... seleccionados. El ganador, que se conocerá el próximo 1 de diciembre, se disputará entre los libros 'El incidente', de Daniel Jiménez (Madrid, 1981), publicado por Seix Barral; 'El mal de Aira', de Andrés Restrepo (Medellín, 1996), publicado por Barret; 'Aguafuertes', de Jesús del Campo (Gijón, 1956), publicado por Acantilado; 'El chico que ganaba todos los premios', de Miguel Á. González (Madrid, 1982), publicado por Comba, y 'Estival', de Guillermo Aguirre (Bilbao, 1984), publicado por Sexto Piso.

