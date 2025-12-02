El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia de los galardones, que se entregaron ayer en el Auditorio Príncipe. Álex Piña

El Tigre Juan distingue la prosa fresca de 'El mal de Aira' de Andrés Restrepo

Miguel Ángel González se erige en finalista con 'El chico que ganaba todos los premios' en un fallo con Javier García Rodríguez en el recuerdo

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:08

Comenta

Andrés Restrepo Gómez, un joven autor colombiano nacido en Medellín en 1996 y afincado en Buenos Aires, ha resultado ganador con 'El mal de Aira' ... del Premio Tigre Juan de narrativa cuyo fallo se hizo público este lunes en Oviedo. La razón del jurado para elegir esta primera novela de quien es también realizador audiovisual, guionista, dramaturgo y poeta entre las 343 obras presentadas a este certamen fue la siguiente: «La combinación de lo culto y lo absurdo que ofrece, por medio de una prosa rica, amena y cargada de intención». Considera que el resultado es «un texto irreverente bajo la capa protectora de la autoparodia y con un tono humorístico desde el que lanza en realidad serias reflexiones sobre el arte y la literatura, también sobre los límites entre la ficción y la realidad en la obsesión que articula el argumento». La obra, publicada por Barrett, alude precisamente a la obsesión en torno al escritor argentino César Aira.

