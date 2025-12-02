El Tigre Juan distingue la prosa fresca de 'El mal de Aira' de Andrés Restrepo

Andrés Restrepo Gómez, un joven autor colombiano nacido en Medellín en 1996 y afincado en Buenos Aires, ha resultado ganador con 'El mal de Aira' ... del Premio Tigre Juan de narrativa cuyo fallo se hizo público este lunes en Oviedo. La razón del jurado para elegir esta primera novela de quien es también realizador audiovisual, guionista, dramaturgo y poeta entre las 343 obras presentadas a este certamen fue la siguiente: «La combinación de lo culto y lo absurdo que ofrece, por medio de una prosa rica, amena y cargada de intención». Considera que el resultado es «un texto irreverente bajo la capa protectora de la autoparodia y con un tono humorístico desde el que lanza en realidad serias reflexiones sobre el arte y la literatura, también sobre los límites entre la ficción y la realidad en la obsesión que articula el argumento». La obra, publicada por Barrett, alude precisamente a la obsesión en torno al escritor argentino César Aira.

Fresca y rompedora, a decir del jurado, y alejada de los tópicos y la inercia, aporta «un fino y demoledor análisis de la narrativa adocenada que se apropia, actualmente, del panorama editorial, o que el panorama editorial procura y persigue».

Hay una crítica muy clara y meridiana al hoy literario en el fallo del jurado presidido por la escritora Azahara Alonso, que decidió, asimismo, otorgar la consideración de finalista a 'El chico que ganaba todos los premios', del narrador, poeta y dramaturgo madrileño Miguel Ángel González, «un conjunto de relatos», que considera «un inteligentísimo ejercicio formal: en su estructura narrativa, la espiral y el bucle se fusionan para construir una nueva figura geométrica al servicio del relato». Quien fuera ganador del Premio Café Gijón en 2018, publica en Comba un libro sobre la fragilidad y la persistencia, una celebración íntima y conmovedora del arte de narrar en voz baja.

El jurado quiso también hacer una mención más a las restantes obras seleccionadas como prefinalistas: 'El incidente', de Daniel Jiménez; 'Estival', de Guillermo Aguirre, y 'Aguafuertes', de Jesús del Campo. «Tres obras que destacan, junto con la ganadora y la finalista, por sus arriesgadas y particulares propuestas». No se olvidaron quienes decidieron este importante galardón de rendir homenaje a uno de sus miembros, fallecido el pasado mes de noviembre, Javier García Rodríguez.

Fueron más los galardones que se entregaron en un acto celebrado en el Teatro Campoamor que comenzó con la intervención de Javier Gámez, coordinador del premio, y que contó asimismo con las intervenciones del presidente de Tribuna Ciudadana, Pedro Sánchez Lazo, y el concejal de Cultura de Oviedo, David Álvarez Menéndez.

Precedieron sus palabras las lecturas de las actas. En primer lugar de la novena edición del concurso de relatos. La ganadora de la categoría A (de 12 a 17 años) fue Lucía Cárdenas Soldán, de Chiclana de la Frontera (Cádiz), que envió un vídeo de agradecimiento porque no pudo asistir. Sí estaba allí el finalista a Pablo Hu, de Pola de Lena, que recibió su galardón de manos de Gaspar Llamazares.

En la categoría B (de 18 a 30 años), el premio fue para José Francisco Carreño Martínez, de Tíjola (Almería). El finalista fue Adrián de la Fuente Ballesteros, de Valladolid.

Llegaron a continuación los premios gordos de la noche, con Restrepo, que recibió aplausos, el grabado del añorado artista Jaime Herrero y los diez mil euros del galardón, y González, dotado de 5.000 euros e igualmente una obra del autor asturiano.

Llegó después la música a modo de cierre a cargo de la violonchelista Belén Méndez Valledor, que interpretó piezas de Shubert, Mendelssohn y hasta el 'Can't Help Falling in Love', de Elvis Presley.