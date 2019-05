«Los premios públicos son un sofitu pa los escritores» Manuel García Menéndez. / HUGO ÁLVAREZ Manuel García Menéndez. Escritor ENRIQUE CARBALLEIRA Sábado, 25 mayo 2019, 00:20

Nel más puru estilu de la 'nordic noir', 'El faru de Gram' trescurre na isla del mesmu nome, una de les munches que formen Dinamarca. La vida apacible de la comunidá, unes poques cases onde viven una pescadora, un xubiláu, una escritora y poca xente más, vese alteriada de sópitu pola llegada d'un grupu criminal. Esta ye la última obra de Manuel García Menéndez (Uviéu, 1962) qu'agora llega a les llibreríes. L'autor, llicenciáu n'Historia, ta nun bon momentu de creatividá y producción. Vien de ganar, l'añu pasáu, el premiu Xosefa Xovellanos de novela curtia.

-Fálenos de 'El Faru de Gram'. ¿Qué lu llevó a escribir esta obra?

-L'envizcu pa escribir 'El faru de Gram' naz d'un compromisu con Antón García, l'editor de Saltadera. Antón me fala, habrá cosa d'añu y mediu o poco más, de la idea de sacar una coleición nueva de noveles curties, que s'axusten a temátiques populares, centraes na lliteratura negra, policiaca, thriller, d'aventures, misteriu, etc. Propónme participar nesta coleición que dempués va llamase Zafir, y dame unes indicaciones de formatu y, como digo, otres mui xenerales sobre orientación temática.

-Y aceutó el retu como propiu...

-Nel intre. Y póngome a trabayar darréu. Que saliera una novela como 'El faru de Gram', un thriller d'inspiración nordic noir, débese seguramente al mio interés por esti xéneru y a les mios llectures d'estos años, d'autores escandinavos que tán cultivándolu con tantu ésitu.

-¿Planifica y organiza de forma metódica cómo escribe una novela?

-Tuvi que medrar muncho, mesmamente nun sentíu vital, hasta deprender que, pelo menos nesta fase de la mio trayeutoria como escritor, nun voi ser quien a escribir una novela ensin primero planificar cuidadosamente'l so desarrollu.

-¿Cómo ye'l procesu?

-Una bones tengo la historia que quiero escribir, el primer pasu sobre'l papel ye facer un resume o sinopsis, nel que me baso pa escribir un esquema de tolos capítulos que va valime de guión. Esi ye'l momentu, primero d'empezar a desarrollar esti esquema, en que me pongo col trabayu d'atropar documentación, cola amplitú que sía necesaria pa l'ambientación de la novela por exemplu, y siguidamente yá me pongo col testu. Oblígome a escribir anque sía un pocoñín cada día, y corrixo de contino, hasta quedar satisfechu.

-¿Surden imprevistos?

-Lo qu'hasta agora me diz la esperiencia ye que'l desarrollu de la novela acaba siendo dalgo distintu de cómo lo previera nel esquema inicial, y especialmente suelen salime diferentes los finales. Pero esto nun ye frutu de la improvisación, como se ve, sinón de los cambios que va riquiendo'l desarrollu de la trama.

-Pasó dellos años ensin publicar y agora llega a les llibreríes con dos noveles. ¿Ta nun momentu especial de creatividá?

-Toi nun momentu en que ye verdá qu'escribir ta resultándome más fácil. A esto ayuda la esperiencia que voi axuntando, y seguramente tamién ayuda bastante ver les mios obres publicaes y que-yos tean gustando a los llectores que me faen dalgún comentariu al respeutive, lo que m'anima muncho pa siguir. Sicasí, esta coincidencia de les publicaciones nel tiempu ye un poco engañosa si ta dando la idea d'un añu especialmente productivu, yá que'l fechu de que salieren dos noveles esti añu, y de que pa dientro d'unos meses tea previsto que salga un llibru de cuentos, débese a una planificación de tiempos que namás ye responsabilidá de mio nuna parte pequeña, y que nuna midida muncho mayor yelo de les editoriales. Por casu, 'El visitante impropiu' presentéla al premiu Xosefa Xovellanos un añu dempués de terminada, pero evidentemente nun podía tener la seguridá de que diba llevar esti premiu nin, poro, de que podía salir a la lluz nesti añu 2019.

-Como autor en llingua asturiana, ¿siente que falta sofitu pal llabor de los escritores?

-Hai un sofitu pal llabor de los escritores que ye'l de los premios que dan les instituciones públiques, pero esto tien pocu algame si nun ye pa potenciar la obra d'unos pocos escritores concretos, que lo más seguro que van percibir l'aumentu nel númberu de llectores como'l beneficiu más grande d'estos premios. Pero quiciabes el sofitu más importante pal llabor de los escritores tea más bien nel sofitu pal llabor de les editoriales, que tien qu'aumentar, por exemplu con un incrementu presupuestariu que permita comprar más llibros pa les biblioteques públiques. Tengo entendío que nos años últimos compróse bien poco, y esto tenía que cambiar.

-Llevamos años col alderique alrodiu de facer más presente la lliteratura asturiana y nun paez que se llegue a nenguna solución.

-Llograr visibilidá pa la lliteratura n'asturianu nun ye nada fácil, porque si la llingua nun ta nuna situación normal menos va tener la nuesa lliteratura una presencia social normal. P'ameyorar esto, había que tomar midíes integrales de proteición y de promoción de la llingua y de la cultura asturianes que vayan más lloñe de lo que tenemos agora. La llei actual ye bona, pero n'espíritu, y de les lleis ta visto que l'espíritu cúmplese mal, que les lleis nun se cumplen si nun hai una lletra mui claro qu'obligue. Asina qu'había que dir más allá, cola oficialidá como primer pasu. Otra cosa ye la visibilidá ente les persones que lleen davezu n'asturianu.

-¿Dalguna propuesta más?

-Como dixi va poco na presentación pública d''El visitante impropiu', pola mio trayeutoria vital y polos años que tuvi ensin escribir siento que toi un poco desvinculáu del mundu de los escritores d'anguaño, asina que nun sé cuál ye l'estáu xeneral d'esta visibilidá. Otramiente, seguro que fai falta facer más, pero paezme qu'hai qu'aplaudir por exemplu'l llabor de los servicios de normalización llingüística de dellos conceyos o comarques, que faen con dalguna periodicidá actos como estos d'alcuentru colos llectores.