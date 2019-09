«Puedo escribir en cualquier sitio» El poeta Alejandro Céspedes lee un libro en su casería, a las afueras de Oviedo, junto a su perro 'Eco' y su gata 'Sansa'. :: MARIO ROJAS El poeta gijonés abandonó el Madrid donde vivió durante décadas para buscar su retiro y su lugar de trabajo en una antigua casería PABLO A. MARÍN ESTRADA Sábado, 14 septiembre 2019, 00:36

Una estrecha 'caleya' asfaltada lleva hasta la casa donde el poeta Alejandro Céspedes (Gijón, 1958) vive y trabaja. El camino para llegar a ella pasa al lado del caserón barroco de Los Pelayos en Santa Ana de Abuli, desde donde se divisa la catedral de Oviedo y el Naranco. Luego les da la espalda avanzando por curvas y repechos para llegar al desvío que termina frente a la casa. El hombre que la habita con sus cuatro perros y sus siete gatos, ve en ella un símbolo del retiro que le trajo hace dos años de vuelta a Asturias. Se fue a Madrid a los veintitantos y regresó en busca de un lugar en el que alejarse de todo lo externo y acercarse a su propia serenidad interior. Lo encontró en esta antigua casería rehabilitada con prau, detrás de cuya cerca admite encontrarse «muy tranquilo».

Acariciando a la perrina Eco, su favorita, echa la mirada atrás para ahondar en las razones de su voluntario retiro: «Viví a 50 metros de la Gran Vía muchos años, la terraza de mi casa miraba al reloj de la Telefónica. Pero llegó un momento que la ciudad a la que tanto debo empezó a agobiarme. Me fui a vivir a la sierra, junto a El Escorial, a partir de ese momento ya no pude volver a la ciudad. Necesito el silencio, alejamiento. Todos los libros importantes que escribí nacieron de esos entornos. Soy un sociófobo». Cuenta que eligió esta casa por su situación de aislamiento. El entorno de virgiliana armonía, sin embargo, no parece influir en su trabajo: «Puedo escribir en cualquier sitio: en el baño, en el jardín, durante las comidas, en la cama. Quisiera creer que el entorno me influye, pero no es así. El sonido del aire o la lluvia entre los árboles y el canto de los pájaros son imprescindibles para lograr el estado de serenidad y concentración que necesito, pero luego escribo sobre la muerte, la miseria del mundo. 'Voces en off', mi libro más innovador y creo que el más importante de mi trayectoria, lo escribí en el sitio más sórdido que pueda imaginarse, donde malviví 4 años», detalla.

La casa tiene tres plantas y en cada una hay un escritorio. Denotan orden aunque Céspedes confiesa ser «muy caótico, pero también muy neurótico. Necesito controlar exhaustivamente todos los procesos, así que no tengo ninguna rutina, pero una vez en el asunto puedo estar 16 horas sin tregua durante meses. El único requisito es colmarme de voluntad y sobreponerme a las excusas que me invento para evitarlo. Pero cuando lo consigo todo lo demás es accesorio», desvela.

Tampoco tiene vocación de hortelano 'neorural' Alejandro Céspedes y en la finca que rodea la casa siguen su curso vital las sebes, los árboles que ya estaban plantados y un par de nuevos inquilinos: uno da pimientos y el otro frambuesas. Su vecino los iba a arrancar y acabaron aquí, como la revoltosa pandilla de perros y gatos que enredan ahora por el prau. Son todos rescatados y, para el escritor, «lo más importante que tengo, mi familia. Todos tenían la muerte en sus ojos cuando los acogí, ahora son ellos los que me acogen y me han salvado la vida muchas veces». Dora, la más pequeña y traviesa de la pandilla, atrapa un piescu con el hocico y lo hace rodar a sus pies. También ella parece sentirse aquí muy tranquila.