Le fascina la mitología asturiana y la utiliza como escenario, como recurso y como hilo para tejer la serie del Oriente Astur. Marta Huelves ( ... Madrid, 1969) acaba de publicar 'Flor de agua', una novela policíaca que contiene simbolismo, memoria y suspense.

–¿Qué es lo que le apetecía explorar en esta tercera parte de la historia?

–Son policiacas, de misterio, pero utilizo la mitología, las leyendas, parte de la historia y de la cultura de Asturias, porque tengo muchas anécdotas, sobre todo, de mitología, que me apetece dar a conocer. Con 'Flor de agua' quería poner en valor todo lo que hay alrededor de la noche de San Juan.

–¿Qué es lo que le conecta con esta vertiente mitológica?

–Primero, que llevo ya muchos años viniendo por aquí, tengo familia en Asturias, con lo cual lo siento todo muy cerca. Y luego, yo soy historiadora, me interesa muchísimo la mitología asturiana y me da mucha rabia que fuera de Asturias no se conozca. Se habla de la mitología gallega o la vasca, pero de Asturias no se conoce nada.

–El paisaje también tiene mucha fuerza. ¿Es un personaje más?

–Más que como un personaje, que a veces también lo uso, es un recurso, porque lo que hago con el paisaje es provocar sensaciones. En un determinado momento te puedo dar miedo, suspense o calma, depende de dónde coloque la acción y cómo lo vaya encajando. Y Asturias es que es muy bueno para buscar todo eso.

–¿Los asturianos van a darse un paseo por su tierra?

–Van a reconocer localizaciones muy puntuales, los sitios los conocen seguro, pero van a verlo con mis ojos. No es un paseo turístico, no intento promocionar nada. Lo van a ver con mi mirada, que a veces coincide con la de la mayoría, pero muchas veces no.

–¿Hay una parte de investigación detrás?

–Sí, es como un puzzle, porque todas las piezas tienen que ir encajando, todos los sospechosos y los giros que vas dando a los personajes o las situaciones... y es un poco complicado. Necesito una escaleta muy muy detallada para que no se me escape ninguna pista.

–¿Y se disfruta más de esa parte o de la escritura?

–A mí me gusta mucho trabajar los personajes. Quiero hacerlos absolutamente creíbles, personas que podrías ver en tu vecino o un familiar. A la hora de plantear esos personajes o cualquiera de los que entran en este nuevo caso, me gusta mucho y disfruto mucho haciéndolos muy de la calle, muy normales, muy de andar por casa.

–Trata también temas como la violencia, la culpa, la masculinidad. ¿Qué es lo que quiere que quede en el lector cuando termine la novela?

–Intento romper bastante los estereotipos que todo el mundo tenemos en la cabeza. Y lo que intento provocar en el lector es, que cuando termine de leer, independientemente de quién sea el culpable, piense si habría actuado de una manera o de otra. Provocar una reflexión, si ese personaje que has ido siguiendo ha hecho bien o no. También intento romper estereotipos, porque él es un inspector de la Policía Nacional, es un señor enorme, grandísimo, con un humor asturiano maravilloso, y sin embargo sufre de un trastorno alimenticio a consecuencia de un trauma. Pasa mucho, pero cuando hablamos de trastornos alimenticios todo el mundo tiene en la cabeza una niña frágil o un adolescente y la realidad no es así. Y luego, como soy historiadora y además muy curiosa, voy indagando, me documento bien y voy añadiendo pildoritas a lo largo de las historias que completan la trama.

–¿Será este tercer libro el punto final de la trilogía?

–De momento no es una trilogía cerrada, es la tercera novela de la serie del Oriente Astur. Son casos cerrados que se pueden leer independientes, pero con los mismos personajes principales. Y tengo ya en mente algunas cosas más.