«Salí de quirófano y se me ocurrió el primer soneto de este libro»

ANA RANERA GIJÓN. Jueves, 12 de diciembre 2019, 00:18 | Actualizado 02:47h. Comenta Compartir

Ángel Manuel Arias es ingeniero de minas y abogado, aunque la poesía llegó antes a su vida, cuando siendo un niño recitaba sus primeros versos sobre las mesas de la terraza del café Peñalba. Hoy presentará a las 19.30 horas, en el Antiguo Instituto, su poemario 'Sonetos desde el hospital', un relato vital que comenzó a escribir cuando la anestesia aún abotagaba sus pensamientos. Los beneficios irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer.

-¿Cómo nació este libro?

-Estaba en el hospital por culpa de mi cáncer metastásico, me tuve que someter a una operación y cuando salía de quirófano, aún en la semiinconsciencia de la anestesia, se me ocurrió el primer soneto de este libro, así que según llegué a la habitación pedí un papel y un bolígrafo. Desde entonces cada día escribo un soneto.

-¿Fue su primer contacto con la poesía?

-Siempre escribí poesía, aunque solía escribir versos libres. Me recuerdo de niño con 7 u 8 años en la terraza de Peñalba recitando un poema -que todavía recuerdo- a los amigos de mis padres, sobre la mesa, aunque esta vez es la primera que escribo sonetos. Esta forma me resultó atractiva porque en ese momento de mi vida me tenía que someter a ella y concentrarme en la rima, lo que me producía relax.

-¿Va a estar rodeado de amigos?

-Participan amigos que van combinando la lectura de los versos con vivencias personales que han compartido conmigo. Se crea un ambiente muy emotivo porque se fusionan los sonetos con aquellos que los leen. Para mí un poema es una flecha lanzada al aire para que la recoja otro.

-¿También habrá música?

-Terminaremos el relato vital con un final musical a cargo del teclista Miguel Ángel de Diego Díaz y del percusionista Orestes Barbachán.

-¿Este libro también tiene su parte solidaria?

-Además de difundir la poesía, me he comprometido en que cuando venda todos los ejemplares, donaré lo recaudado a la Asociación Española Contra el Cáncer. No me duelen prendas en darle difusión a la investigación oncológica.