La mesa de trabajo en la que escribe Leticia Sánchez tiene a un lado una estantería con libros sobre la II Guerra Mundial y al otro el baúl de juguetes de su hijo Ramón, de tres años. Lleva el nombre que compartían sus dos abuelos. La novelista desvela que su pasión por la literatura se la debe a ambos, que eran muy distintos: «Mi abuelo materno era un gran lector, él me transmitió el amor a los libros; el otro, leía poco, apenas el periódico, pero era un extraordinario contador de historias». El pequeño Ramón tiene aquí, en este cuarto de la casa, su salón de juegos durante las tardes, cuando ya ha regresado del cole. Por las mañanas es el territorio privado de mamá.

La autora de 'Cuando es invierno en el mar del norte' se reconoce metódica en cuanto al horario dedicado a trabajar. «Lo hago siempre desde las primeras horas del día. Me levanto a las cinco y escribo hasta las ocho. Hago un descansillo, cumplo otras tareas y luego sigo hasta la hora de comer. Puede parecer sacrificado, pero es un hábito que conservo desde que iba al instituto y me levantaba a esa hora a estudiar», explica. Asegura que el amanecer es el momento perfecto para ponerse sobre el folio en blanco: «Hay silencio, no te molesta nadie y parece que te levantas queriendo comerte el mundo y con las muy ideas claras. Se dice que hay escritores búhos o alondras: yo soy de la segunda clase. Salto de la cama y me tiro al escritorio», expresa riéndose.

Leticia habla del proceso físico de escribir «que para mí es casi burocrático», pero la elaboración de una historia requiere un horario algo más amplio: «Las novelas se tejen durante el resto del día, cuando cocino unas lentejas, cruzo una calle o veo una serie estúpida en televisión. Las ideas suelen venir en esos momentos extraños. Tengo buena memoria y puedo retenerlas, aunque procuro tener siempre algo a mano: una libreta, el móvil, el reverso de una factura del gas para anotar esas ideas o ese detalle que irá al relato». Los detalles son para ella la verdadera clave de la literatura: «Creo como Nabokov que una narración en la que pasen muchas cosas está al alcance de cualquiera; en cambio, una narración llena de detalles, solo al de unos pocos». Idéntico mimo afirma profesar hacia sus personajes: «Son mi debilidad, los cuido y los acabo queriendo tanto que pienso que podría llegar a encontrármelos por la calle un día. Comparto tanta vida con ellos que para mí son reales», confiesa.

El mismo gozo de escribir muy de mañana, Sánchez lo siente ante las primeras líneas de un nuevo texto: «El mejor momento es cuando tienes el fogonazo. Como empezar una relación: te brota la sangre, hay magia en todo. El segundo día ya no es así y un mes después piensas: 'Dios mío ¡cómo pesa esta piedra!'».

El punto final tampoco resulta cómodo: «Me pongo una fecha límite y corrijo hasta ahí. Si no lo hiciera sería incapaz de darlo por acabado». Se vuelve a reír, cuando se le pregunta si la cercanía de los juguetes de Ramón ayudan como el silencio del alba mientras él duerme y mamá sueña historias para compartir con los demás.