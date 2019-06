«El sistema solo da valor al beneficio inmediato» Dalia Alonso, con el Teatro Campoamor a sus espaldas. / MARIO ROJAS Esta filóloga ultima su primer libro, 'La Divina', y ensaya estos días para la zarzuela 'Luisa Fernanda' P. A. MARÍN ESTRADA Domingo, 16 junio 2019, 01:28

Dalia Alonso (Gijón, 1996) saluda, suspira con un café en la mano y confiesa que lleva «una vida muy ajetreada». Grado en Clásicas por la Universidad de Oviedo, cursa un máster, imparte clases de francés y teatro en el colegio San Ignacio, ensaya con la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo preparando la zarzuela 'Luisa Fernanda', organiza su primer libro de poesía y en sus ratos libres escribe -bajo la identidad de Claudia Aster- un vitriólico y sabroso blog: 'La Nueva Vetusta', en el que practica la crítica social carbayona («suelto ahí la Escila y la Caribdis que llevo dentro»). Se ríe ante la pregunta obvia: «¿Que cómo lo hago? Pues va saliendo todo a base de mucho estrés y organizándome como puedo».

Posa el café y explica luego cómo lleva por la vida el sambenito de haberse decantado por la filología clásica: «A veces, si lo cuentas, lo más guapo que te dicen es '¡Ah, qué interesante!' o el más corriente: 'Te tiene que gustar mucho'». Afirma que la devaluación de estas enseñanzas y de las humanidades en general responde «a una devaluación de lo humano. En este sistema capitalista del 'dinero, dinero, dinero', solo se da importancia a la producción de beneficio inmediato y eso se nos contagia. Al introducirnos en las carreras que podíamos estudiar, sobre la filología se argumenta que el griego y el latín sirven para la terminología científica y que la sintaxis te ordena la cabeza como las matemáticas. Yo no estudié para que el griego me ordenase la cabeza o para saber que un hospital cardiología es del corazón; creo que tiene valor por sí mismo, primero porque es bonito y luego por las lecciones morales y éticas que te transmite. Ahí está la base de todo».

Dalia reivindica la utilidad del humanismo y del valorar la belleza de las cosas con un juicio irrebatible: «De otra manera ¡menuda gracia tendría existir! Si nada tiene sentido, por lo menos que sea guapo». Mira la hora para no llegar tarde al ensayo de esta tarde en el Campoamor para la 'Luisa Fernanda', con Sabina Puértolas, y relata cómo llegó, animada por una amiga, a integrarse en la Polifónica y participar como corista en la temporada de zarzuela. «Me llevó a un ensayo. Vi aquellos miriñaques, los corsés, los peinados y me dije: '¡Yo tengo que estar ahí!'». Habla de su pasión por el teatro lírico «desde siempre», del valor de la zarzuela, de la falta de respeto del público que patea una función o al asturiano y de su proyecto de escribir un libreto. También de su fascinación por el mundo del cuplé y el cabaret, con mención especial a Lilián de Celis (pudo conocerla en un curso de la Cátedra Leonard Cohen: «Me pareció genial unir lo académico con el mamarracheo») y a Rodrigo Cuevas. «La suya es una renovación que me interesa, no actualiza sin más, da una nueva vuelta de tuerca. Es algo que podría aplicarse a las 'actualizaciones' de obras líricas y si de verdad aportan algo», zanja. Tras el máster, espera el verano «para poder descansar un poco» y sobre el futuro admite que no piensa mucho: «¡Igual me acaba atropellando un autobús!». Mira el reloj y sonríe para salir pitando al ensayo.