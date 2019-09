La Universidad edita un libro sobre la arqueología en las aldeas medievales que siguen habitadas ANA RANERA OVIEDO. Jueves, 19 septiembre 2019, 00:26

Un grupo de investigación de la Universidad de Oviedo, Llabor, ha editado un libro académico que compila los resultados de los estudios arqueológicos llevados a cabo en las aldeas medievales europeas que permanecen habitadas. La obra, 'The Archaeology of Medieval Villages Currently Inhabited in Europe', ha sido publicada por Archaeopress Publishing, de Oxford, y ha tenido como editores a Jesús Fernández Fernández y a Margarita Fernández Mier. Hasta la fecha, únicamente había artículos de carácter local y esta es la primera vez que se recopilan todos estos datos en un libro. El estudio incluye información de Asturias, Reino Unido, Francia, Holanda y los países escandinavos.

En cuanto a los resultados obtenidos en Asturias, destaca la gran antigüedad de los poblados. En Vigaña se han encontrado varias zonas con ocupaciones del Calcolítico y de la Edad del Bronce y en el otro foco estudiado en la región, Villanueva de Santu Adrianu, se ha descubierto que ya había un asentamiento en la Edad del Hierro. Asimismo, se han logrado entender los procesos sociales que hay detrás de la creación de las aldeas.