La victoria de una mujer y la derrota de un pueblo

Fulgencio Argüelles Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:40 Comenta Compartir

La lucha de la mujer por su independencia, la emigración como búsqueda, el enfrentamiento entre dos formas irreconciliables de entender la propia nación y el ... mundo, la soledad de la derrota rumiada en el triste cobijo de los montes, la guerra de nunca acabar que los vencedores prolongaron con represión culpable y odio desesperado y el hermoso e irracional sentimiento del amor son los temas esenciales de 'Melina', la novela más reciente de Juan Ramón Lucas (1958) 'Melina' es una novela de crecimiento personal en la que una mujer, nacida en el tiempo de la Revolución del 34, se abre camino, gracias a su coraje, a su inteligencia, a su voluntad de hierro y a su capacidad de observación, en un mundo precario, aturdido y convulso. Hija de un reconocido revolucionario, que se negó a aceptarla desde su nacimiento. y de una madre abnegada a vivir con permiso, pero a la vez intrépida ante los quiebros trágicos de la vida, Melina se educa tomando modelos a mujeres que consiguen sobrevivir con independencia de los hombres, como su sabia tía Lita, la tratante Elvira, la guisandera Adela o la maestra republicana Lucrecia, seguidora de las doctrinas de Victoria Kent, Concepción Arenal o Clara Campoamor. Sucesivas desgracias familiares señalan la infancia y la adolescencia de Melina. Y llegó el tiempo de la emigración, el viaje al futuro, el momento de escapar del picor amargo de la carbonilla en la garganta. Lucas, con una expresión ágil y exenta de artificios, demuestra una notable capacidad para componer escenas de elevada fuerza dramática que sobrecogen. Es el caso de la agónica carrera del padre con el hijo herido en brazos, o del pistolero que venga una ignominia con una ejecución que instala en el aire el silencio de la muerte, o la desesperada carrera de la madre para alcanzar el tren en la hora definitiva del estraperlo, o el incendio terrible que arruina la vida, o el desconcierto trágico de una Melina perdida y sola en una ciudad desconocida. Son muchos los momentos dramáticos que van añadiendo solidez, interés y credibilidad a esta historia que el autor asegura haber escrito desde el caldo de cultivo de la memoria. 'Melina' narra la victoria de una mujer y la derrota de un pueblo. La alegría de Melina (que es su barrera contra la desolación) y su energía contagiosa emergen en un hogar oscurecido por la tragedia y vacío de futuro en el que la miseria se asoma con descaro a la ventana. Es también Melina la historia necesaria de un mundo sin libertad donde la represión desarma las voluntades. Pero es, sobre todo, la emotiva historia de un ansiado abrazo paterno que nunca llega, y de un hombre con el alma encharcada por la humedad rojiza del fracaso. Personajes históricos como Clara Campoamor o como el mismo Franco son situados en la narración hábilmente por el autor. La verdad y la mentira, escribe Lucas, como la vida y la muerte, pueden librar su batalla en un estrecho filo de luz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión