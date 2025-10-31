El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Victorina Durán, disfrazada. Archivo de Victorina Durán

Vida y novela de Victorina Durán

Moreno-Lago gusta de fantasear sobre los amores de Victorina Durán. El caso más notable es el de sus supuestas relaciones eróticas con Margarita Xirgu

José Luis García Martín

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:11

Comenta

Victorina Durán (1899-1993) fue una de las figuras más destacadas de la renovación intelectual de los años veinte. Hija de una bailarina y de ... un militar, que antes ya se había casado dos veces y tenido otras hijas, desde pequeña se movió en los ambientes relacionados con el teatro. Quiso ser actriz, algo no bien visto por la familia paterna, estudió en la Escuela de Bellas Artes, se inició en la pintura y en las artes decorativas, obtuvo la cátedra de Indumentaria en el Conservatorio de Madrid y acabaría dedicando la mayor parte de su vida al teatro como figurinista, aunque no solo.

