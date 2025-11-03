El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Yolanda Castaño. Dmitri Kutjuh

Yolanda Castaño, escritora: «La poesía debe ser juzgada como una manifestación artística más»

La Premio Nacional de Poesía 2023 se rebela contra la unión de poética y amor al arte en un ensayo que presenta en Gijón y Oviedo

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

Es un nombre mayúsculo de la poesía española. Esta gallega que ha querido llevar la reflexión poética al ensayo se hizo en 2023 con la ... obra 'Materia' con el Premio Nacional de Poesía. 'Economía y poesía: rimas internas' es el título de su último libro, que a mediados de mes la acercará a Asturias. Estará el 15 de noviembre en Toma 3 de Gijón y el 19 de en Matadero Uno de Oviedo.

