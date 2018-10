Los libros de la mesita Intimidad sin método Los libros analizados sobre la mesita del crítico. / M. A. MANUEL ASTUR Jueves, 25 octubre 2018, 18:27

Soy un lector nada metódico. Hay días en que el cuerpo me pide novela, y novela le doy. Otros, quiero poesía. Al día siguiente, sin ningún tipo de complejo, tengo hambre de ensayo. Puede que al otro, de cuento. Creo que la literatura es ante todo un placer, y no tiene sentido leer algo que no queremos leer. Si a esto le sumamos que mi lugar preferido de lectura es la cama, el resultado es que en mi mesita de noche siempre hay una pila de libros que no deja espacio ni para un vaso de agua, y que voy leyendo por turnos según mi capricho. Sí, lo sé, esto nos pasa a la mayoría de lectores. Pero esos libros tienen mucho que ver entre ellos, pues de algún modo retratan quién es su lector en ese preciso momento. Estos son los últimos:

'Sepulcro en Tarquinia'

(Lumen, 1976)

Antonio Colinas

No hay mejor compañero de viaje que un gran libro que haya sido escrito en el lugar. Un libro que no distraiga con palabrería que puedo encontrar en internet, sino que amplíe mi propia experiencia con la del autor. Y la poesía, con su maravillosa capacidad para fotografiar instantes, es perfecta para llevar en la maleta: a la sombra fresca de un poema la experiencia puede conservarse durante siglos. El mes pasado estuve de viaje por Italia y no pude menos que llevarme al poeta español más enamorado de esta tierra: Antonio Colinas. Yo también me enamoré del lugar, y ahora estoy leyendo este libro de su juventud en el que nos cuenta, sin contarnos, cómo nació este amor.

'Las siete montañas'

(Mondadori, 2018)

Paolo Cognetti

De Cognetti había leído 'El muchacho silvestre' (Minúscula, 2017), una suerte de diario que narra los meses que el autor pasó solo en una cabaña en los Alpes italianos, y que me parece una pequeña obra maestra. 'Las siete montañas', que está siendo un éxito a nivel mundial, tiene del anterior las maravillosas descripciones, el intimismo y la empatía, y muchos temas en común; pero también tiene una historia y una trama, que es lo que hace que la novela venda mucho más que otros géneros. Y en mi opinión a Cognetti no se le da demasiado bien esto de inventar. Así que, como el material del que partía y su talento son los mismos, le ha quedado una novela recomendable, pero bastante peor que su anterior libro.

'El diario de la dama Murasaki'

(Satori, 2018)

Murasaki Shikibu

Y hablando de diarios, la impagable editorial gijonesa Satori acaba de publicar los diarios de la autora de 'La historia de Genji', que junto con 'El libro de la almohada', de Sei Shonâgon (Adriana Hidalgo, 2014), está considerada la obra fundacional de la literatura japonesa. Esta es una grandísima oportunidad para ver cómo se maneja Murasaki en el terreno de los diarios, donde su competidora Sei Shonâgon brilló como pocos. Y si bien está claro que a Murasaki le faltan el ingenio, la sensibilidad y la malicia que hacen que amemos a Shonâgon, es maravilloso ver aquel mundo de hace mil años desde otro punto de vista.

'Tristram Shandy'

(Planeta, 1984)

Laurence Sterne

Decía Borges que si comienzas un libro y no te gusta, debes dejar de leerlo: es probable que todavía no seas el lector que ese libro necesita. Así, durante casi toda mi vida de lector adulto traté sin éxito de leer 'Tristram Shandy'. Hasta que hace un mes lo intenté de nuevo, después de siete años, y mira tú por dónde, esta vez me encantó. Donde antes veía ingenio, ahora veo genio; donde una prosa embrollada, ahora una agilidad endiablada. Donde el lector que yo era antes encontraba a un escritor sin mucho que contar pasándose de listo, el que soy hoy ve un escritor inteligentísimo que nos cuenta mil cosas de un modo magistral para retratarse a sí mismo. Nunca es tarde para dar una nueva oportunidad. La literatura no tiene nada que ver con la actualidad.

'La penúltima bondad'

(Acantilado, 2018)

Josep María Esquirol

Pero cómo adentrarse en la intimidad de otros escritores y no llegar al gran filósofo moderno de la proximidad. Con una prosa nada afectada y tan cercana como su filosofía, el pensador Josep Maria Esquirol continúa profundizando en los temas que ya tocó en su anterior ensayo, 'La resistencia íntima' (Acantilado, 2015). Contra la disgregación que nos impone el ritmo enloquecido de la actualidad, solo queda el amparo, el detenerse y volver a encontrar nuestro centro en el hogar, en la mesa, en el pan, en lo próximo, en la bondad que aparece a poco que sepamos mirar. La única resistencia posible es nuestra intimidad. Volvamos a pasear, apaguemos los móviles y mirémonos a los ojos, regresemos a las conversaciones de sobremesa, a las charlas junto a la chimenea, o mejor aún: recordemos que no siempre hay que llenar el silencio con nuestras opiniones, volvamos a leer por placer, mientras aguante la mesita de noche.