La voz y la lucha de una niña robada Claudia Victoria Poblete, ayer, sobre las tablas del Teatro Jovellanos. / JOAQUÍN PAÑEDA La bonaerense, que no es actriz, descubrió a los 22 años que había sido apropiada por una familia durante la dictadura argentina Claudia Poblete subió a escena en el Jovellanos su vida, que conmovió al público DIEGO MEDRANO GIJÓN. Domingo, 24 marzo 2019, 01:32

El gijonés Teatro Jovellanos, bajo programación de Toño Criado, sigue apostando fuerte por la cuota feminista y de género. Ayer pudo verse, bajo dirección de Carles Fernández y con interpretación de Claudia Victoria Poblete: 'Claudia: La conquista del Polo Sud'. Monólogo interior, sacudida del alma y obra que gravita en torno a un triángulo con tres vértices: identidad e historia, por un lado; memoria e identidad, por el otro. Somos lo que recordamos de nosotros mismos, somos quienes las circunstancias sociales nos hicieron ser, somos quienes nos revelamos o aceptamos con respecto a nuestro propio pasado.

Claudia Victoria fue robada de niña -en plena dictadura argentina- por una familia de entorno militar. A partir de aquí, el desenvolvimiento del drama: la capacidad de comunicación de Claudia Poblete, secuencia de vídeos a título de fondo de escenario y su rebeldía, a veces clarividencia, otras generosidad con los recuerdos, siempre capacidad de comunicación en voz y mirada. Su núcleo más radical y conflictivo es la vida real ajena de la autómata: «Vivía una vida desdibujada, sin emociones. Nunca ocurría nada: era como si siempre estuviera esperando algo que no llegaba»; «Me recuerdo mirando hacia la calle por la ventana del departamento donde vivía, los autos y los colectivos, el tránsito constante, las personas que parecían de juguete -de tan abajo-, la mirada ensimismada, preguntándome cuándo cambiaría algo, o si cada año sería exactamente igual que el anterior: seguir el camino marcado por la crianza y la familia, cumplir obligaciones, objetivos impuestos, sin encontrar los propios sueños, las auténticas motivaciones».

Las comodidades de la Argentina de clase media alta, años 80 y 90, no bastan para la niña que descubre a los 22 cómo sus padres no son sus padres, y ella es una más de las desaparecidas, rumor de colegio y sociedad: «Me quitaron la alfombra de mentiras que tenía bajo los pies».

No es demasiado tarde para Claudia -ya madre con hijos- despejar la incógnita de los hechos velados. Obra social sobre los niños desaparecidos en los 70 y, mucho más, origen del texto, el drama paralelo de las llamadas Abuelas de la Plaza de Mayo, cuyas protestas permitieron juzgar a los militares amnistiados en una sentencia, a nivel jurídico, calificada de obra de arte. La voz de Claudia, que no es actriz, al hacerse oír, es también la de su colectivo. He ahí la grandeza de una búsqueda subida a un escenario, pero que excede sus límites.

La voz de Claudia no solo es relato de vida, sino autopsia de colectivo, lucha social conjunta, exploración de ese territorio que es ficción pero cuya estructura dramatúrgica se sustenta en la experiencia.

¿Teatro documental? ¿Teatro de no ficción? ¿Teatro reportaje? Viaje siempre. Primero, de los autores a los escenarios de la historia. Y, en segundo lugar, a la justicia y la denuncia de la tortura de los padres de Claudia y sucesivos mapas de terror gracias a las voces más incómodas. Dos revolucionarios, condenados a muerte por la dictadura de Videla, ven compensado su drama por medio de la confesión pública de su tortura. Viaje emocional, memoria histórica, condenación de los impunes, justicia social... La vida ayer en el Jovellanos iba por delante de la ficción y conmovió al público que medió el teatro y la premió con cuatro minutos de aplausos.