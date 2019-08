Un lugar donde volver a engañarse La intensidad, sí. Mejor no haber nacido, piensa uno, no haber contribuido con su dolor al dolor del mundo Domingo, 18 agosto 2019, 01:49

Estoy en Mallorca, junto al mar, entre los pinos. Voy a escribir la página más triste de mi vida. Todo me recuerda la antigua delectación. Ese silencio pensativo, entre el azul del mar y las suave movimiento de la brisa, me habla hoy de pérdidas sin cuento, de una derrota quizás merecida. Me siento como Ulises náufrago, un iluso Ulises que ha llegado a una playa donde no le espera Circe. Pudo haber escogido la inmortalidad y la corriente y el instinto de supervivencia le ha arrastrado a ese pedregal. Humano, demasiado humano, vomita el agua tragada, siente el picor de la sal en su tráquea, se agarra a un canto rodado y en ese tacto húmedo y áspero está una mirada que dibuja en el horizonte el cansado laberinto de su memoria. Tanto le cuesta respirar que si pudiera no respiraría más. Atrás quedaron puertos, cuevas marinas, atardeceres que fueron -bellísimos- el cementerio del sol.

Toda esa belleza que atesora su memoria es un pie sobre el abismo. Cada instante que dio conducía a este instante, cada paso que dio fue un error, piensa ahora, y todo su pasado le resulta insoportable. ¡Volver a ser grumete, con la barba de quince días, quince años apenas cumplidos, sentado en la proa del destino! Para qué, piensa, ¿si una y otra vez repetiría los mismos pasos, una y otra vez cometería el mismo error?

Vomita y Ulises náufrago vuelvo a ser yo ante el ordenador donde dispongo palabras acaso con sentido. ¿Conocen ustedes esa sensación de no haberse confundido en nada menos en lo que uno más quería? Desarbolado el ser, aniquilada la esperanza, sometido a los vaivenes de la terca marea del azar y de la necesidad, llego a una orilla donde se consumen los días vividos con la rapidez de una llama en una vela, chisporroteando, y que atrae la falena de la desdicha.

La intensidad, sí, la intensidad. Mejor no haber nacido, piensa uno, no haber contribuido con su dolor al dolor del mundo. ¿Para qué ser si ser consiste en que traspasen el corazón las inconsecuencias de quien uno ha sido?

Se alza entonces la voluntad de ser. No fue Dios quien nos salvó, sino Lucifer, esa luz rebelde que se preguntaba por qué en vano. Me desmorono por amor a Dios, al ideal, y calculo las ruinas ciertas que habría tejido Lucifer, el pragmatismo, de haberlo dejado. El ser que me queda se alza cabizbajo, vuelvo a apresar el canto rodado con mi mano, vuelvo a ser el iluso de Ulises, suspiro y digo:

-Volverán días mejores, de vino y rosas, teñidos por el velo suave de la música. Volverán, no lo dudes. Simplemente tienes que dar un paso: a la vuelta de la esquina está el lugar donde volver a engañarte.

Aquí debería acabar la canción del desconsuelo, aquí debería acabar el error de ver la vida a través de los cristales ahumados por el desconcertado desasosiego; mas les he prometido la página más triste.

Marionetas del ser, todos estamos muertos antes de morir. De nada sirve ponerse de puntillas ante el santo de la voluntad que erijamos. En honor a la verdad, nada tiene sentido. Nada.

¿Veo la belleza del mundo? Por supuesto que la veo pues me duele. La brisa sacude la playa de la arena. Ulises se levanta, siente una arcada que le sacude el alma como si fuera a vomitar el mundo conocido sobre el mundo desconocido y da dos pasos tambaleándose:

-Esto será Buenos Aires- dijo mi bisabuelo en 1920 describiendo como pudo lo que veía desde el ojo de buey de la bodega del barco donde iba de polizón. Un muladar de incomprensibles asimetrías, la tierra áspera y quemada.