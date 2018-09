La Luna guiña el ojo a Gijón Miguel Mingotes, reflejado en el cubo de cristal de la plaza del 6 de agosto en la que realizaró su intervención. :: CAROLINA SANTOS La Noche Blanca reúne alrededor de las galerías y los espacios públicos a numeroso público que acudió a disfrutar de variadas actividades DIEGO MEDRANO Sábado, 29 septiembre 2018, 00:22

La Noche Blanca en Gijón reúne a pequeños y grandes, padres y abuelos, amigos y parejas. El recorrido comienza en Adriana Suárez: Fernando Bellver, Premio Nacional, llama la atención con sus damas-pato en pose clásica acunando retoños vendados, simuladores del Michelin entre los brazos. Los más pequeños preguntan por Tintín, Batman y Daisy. Los mayores por Rubens, Velázquez y Chirico. Su isla irónica es transgresión y humor.

ATM ofrece la muestra de Karlo Andrei Ibarra, la idea del limbo en manos abiertas y fotografías en blanco y negro como otro sabor a época de los tiempos corrientes. Obra política, donde geografía e identidad individual baten su cruzada. A partir de las nueve de la noche se pudo degustar el licor artesanal de nombre 'Love in the Morning'. Aurora Vigil tuvo su hora duende con El Bosque de La Maga Colibrí, talleres para niños de entre seis y doce años (¿Qué pasaría si un pingüino sobre el hilo se encontrase con un barco rojo que viene a buscarlo?, pregunta alguien que me llega por la rodilla) y su nostalgia y homenaje a Alejandro Mieres, no desde sí mismo, sino también desde la óptica de muchos otros afines: Vaquero Turcios, Orlando Pelayo, etc.

Bea Villamarín fue la más moderna, la más discotequera, en plena calle y éxito absoluto de público. Mezcló una charla sobre el pop art (a cargo de la licenciada Marta Muñiz) con música de los años 50 por parte del trío Body & Soul Trio en un formato nuevo, loco, rompedor. Su solución es mágica con respecto a la simultaneidad: «Al haber dos pases de conciertos y actividades, nada coincide, todo el mundo puede ir a todo». Espacio Líquido tuvo su apogeo con Job Sánchez, explicando un taller de libros pop-up, para después explicar su obra propia a través de pinturas, 'collages', pequeñas esculturas y obras digitales. Su fin de fiesta, a cargo del DJ Kresy (estilo 'house', 'acid' y derivados de los 70).

Fernando Bellver, Karlo Andrei Ibarra, Job Sánchez y Javier Riera, algunos de los artistas invitados

Gema Llamazares, entre la vanguardia y la tradición, los valores seguros y el riesgo, presentó a Javier Riera con su serie de fotografías lumínicas realizadas en entornos naturales. 'Arbolecer', piano y guitarra, crearon la atmósfera precisa para seguir en la luz y la naturaleza, el amor por la tierra y la cultura ancestral. Me ofrece moscovitas y vino blanco: «Tú, como eres de Oviedo, seguro que te gustan». La última galería es La Salita, con el ganador de su exposición individual (Totem de Seth Sánchez) y danza flamenco (espectacular Mónica Núñez). Respecto a espacios públicos: las soledades urbanas en aeropuertos de Federico Granell en el Antiguo Instituto despertaron público hasta la una de la madrugada junto a los sustos o flashes de García de Marina en poesía visual. Santiago Dojalín en las Termas Romanas experimenta con hielo desprendido de rocas y sonidos fugados del tiempo. La Casa Natal Jovellanos merece un aparte: Chus Cortina reflexiona en videos sobre nuestras fronteras, temores y la imposibilidad de la fuga, Daniel Franco reproduce mantras y se pregunta por las condiciones especiales de la enunciación, las estructuras institucionales o la formación del sujeto, el viaje de Virginia López lo es entre secretos y placeres a través de tres piezas que cuestionan tacto y olfato, cotidianidad y repetición, lo real y lo evocado, guiños a Perec y muros.

Miguel Mingotes, desde el Museo Piñole, a primera hora de la tarde con sus '30 poemas' también produce interrogantes a la una de la madrugada donde todavía hay quien reproduce o pinta sus versos en servilletas como lo vio hacer a él en el cubo de cristal del aparcamiento en la plaza del 6 de agosto. La pregunta es escueta: «¿No te das cuenta de que son estrategias de supervivencia y no dibujos?».

Gijón arde en arte. La Luna aprueba mientras guiña su ojo tuerto.