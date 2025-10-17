El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La presentación, ayer, de la nueva muestra de la pinacoteca asturiana. PABLO NOSTI

Un lustro del Matarranz más libre en busca de la esencialidad

El Bellas Artes reúne una treintena de los trabajos «más relevantes y reveladores» del artista

C. Rodríguez

Oviedo

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:00

'Matarranz (2020-2025)' se hizo ayer realidad en el Museo de Bellas Artes de Asturias. La muestra, primera individual de Mariano Matarranz (Madrid, 1952) ... en la institución asturiana, acoge los trabajos más relevantes y reveladores de sus últimos cinco años de producción. Obras que nacen de la libre experimentación con los materiales y la investigación en el proceso pictórico, y con las que el creador alcanza una gran contundencia y esencialidad, evocando con sus texturas y combinaciones matéricas diversos elementos y fenómenos naturales como el aire, la oxidación y la transformación de las plantas y las flores.

