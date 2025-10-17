Un lustro del Matarranz más libre en busca de la esencialidad

'Matarranz (2020-2025)' se hizo ayer realidad en el Museo de Bellas Artes de Asturias. La muestra, primera individual de Mariano Matarranz (Madrid, 1952) ... en la institución asturiana, acoge los trabajos más relevantes y reveladores de sus últimos cinco años de producción. Obras que nacen de la libre experimentación con los materiales y la investigación en el proceso pictórico, y con las que el creador alcanza una gran contundencia y esencialidad, evocando con sus texturas y combinaciones matéricas diversos elementos y fenómenos naturales como el aire, la oxidación y la transformación de las plantas y las flores.

La muestra, comisariada por Laura Baños y Sara Moro, reúne una treintena de pinturas inéditas para su exhibición pública. Las obras proceden de sus dos series más recientes que, concebidas de forma independiente, comparten la misma vía de indagación y anhelo que atraviesa el quehacer de Matarranz.

La primera lleva por título 'Pneuma' y se encuentra representada por cinco cuadros de gran formato que suponen el culmen del conjunto. En ellos el artista abandona su habitual austeridad cromática en favor de la utilización de pigmentos puros.

La segunda serie agrupa bajo el nombre de 'Naturalezas muertas' un total de veinticuatro pinturas en las que da un nuevo giro a su lenguaje (predominantemente abstracto), haciendo que la materia cobre forma en una especie de vegetación que, en muchas ocasiones, se concreta en una o varias rosas que suponen el rasgo distintivo del conjunto.