Madoz: «Poesía y fotografía buscan comunicar ideas con lo mínimo posible» El fotógrafo madrileño es premiado por el Aula de las Metáforas por ser uno de los mayores referentes de la «poesía visual» MIGUEL ROJO GIJÓN. Miércoles, 20 noviembre 2019, 03:36

El Patronato de la Fundación Aula de las Metáforas, reunido el pasado lunes, acordó por unanimidad conceder su premio anual al fotógrafo Chema Madoz. Un reconocimiento muy especial para el madrileño, pues a nadie se le escapa que el hecho de que una institución que premia a quien apoya, difunde y celebra la poesía decida subrayar la labor de un cazador de imágenes tiene mucho de simbólico. En el acta, el jurado destaca la singularidad de su obra, «que proyecta una visión poética del hombre y del mundo a través de la captación simultánea de la extrañeza y de la familiaridad de los objetos más cotidianos», utilizando para ello lo que denominan «metáforas visuales» que «estimulan la curiosidad, potencian la reflexión y abren los ojos de quienes las contemplan a una percepción más profunda de la realidad». Y lo hace utilizando «un lenguaje y una poética inconfundibles e irremplazables» quien es «uno de los más admirables poetas visuales de nuestro tiempo, y su obra una de las más sobresalientes experiencias artísticas contemporáneas». El acto de entrega del premio tendrá lugar en el próximo mes de enero de 2020.

El fotógrafo habló con este periódico minutos después de saberse ganador del galardón que le llega desde Asturias, esa región que él retrató de la mano de las 'Miradas de Asturias' de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, bajo el título de 'El viajero inmóvil'. «Estoy encantado con la noticia, da gusto empezar un día así», reconocía. «Ha sido una sorpresa que me den un premio de poesía, muchas veces no eres consciente de que el trabajo que haces pueda tener repercusiones en un ámbito diferente al tuyo», valoraba. Aún así, decía, «yo siempre he sentido que entre las dos disciplinas hay una cierta relación. La fotografía, de alguna forma, comparte con la poesía esa intención de transmitir o comunicar ideas con los mínimos elementos posibles, a pesar de que son dos lenguajes, uno con la palabra y otro con la imagen». En su opinión, «una de las riquezas de la fotografía es esa, cómo a partir de un mismo objeto, la cámara fotográfica, depende mucho de cómo la utilices para obtener resultados que no tienen nada que ver unos con otros, desde el fotoperiodismo a la fotografía documental, y también a la fotografía que busca el arte por medio del lenguaje visual».

«La exposición de Asturias», recuerda, «fue muy agradable de hacer, siempre he sentido una cercanía con esa región, siempre que la he visitado he vuelto encantado, así que cuando surgió la posibilidad de hacer este trabajo me lo tomé con mucho ánimo, era algo muy particular, nunca había hecho nada desde esa óptica, no suelo trabajar por encargo, pero ellos aceptaron también mi manera de encararlo: intentar reflejar la Asturias que yo tenía en mi cabeza, que quizás no tenía por qué coincidir con la realidad».

En cuanto al futuro, Chema Madoz sigue trabajando sin descanso. «En estos momentos sigo construyendo imágenes en el día a día, estoy preparando una exposición para Joan Prat en Barcelona, con material nuevo, y vengo de Paris Photo de una exposición individual. Tengo previsto el año que viene un viaje a Santiago de Chile con otra muestra. Y claro, viajar en enero a Asturias a recoger el premio y tener un encuentro que aún no hemos decidido como será, quizás una pequeña conferencia», avanzaba.

«Es un premio con justicia poética», explicaba Fernando Beltrán, fundador y cabeza visible del Aula de las Metáforas, con sede en Grado, además de poeta e inventor de palabras. «Chema nos ha enseñado a todos una manera distinta de mirar, de volar también con la imaginación. Decía Borges que el reto del poeta es juntar dos palabras que nunca hubieran estado unidas y que tengan vuelo y significado distinto. Chema siempre ha sabido unir dos objetos aparentemente incompatibles para darnos siempre una visión nueva, una reflexión, un gozo estético. Sus metáforas visuales estaban claramente destinadas a recibir este premio algún día», explicaba tan contento como Madoz.