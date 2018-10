Ara Malikian, en el Metrópoli Winter PALOMA UCHA Nacho Vegas presentará su último álbum y regresa la noche en recuerdo de los 90 que ya triunfó en verano | Habrá una fiesta de Nochevieja en la plaza de toros, dos días para ver 'Peter Pan, el musical' en la Laboral y humor de la mano de Dani Martínez M. F. A. Gijón Miércoles, 10 octubre 2018, 13:42

Metrópoli Winter regresa. El martes se ponen a la venta las entradas para esta segunda edición del festival que se desarrolla en Gijón y que da cabida a la música, el humor, la fiesta mayúscula y los espectáculos familiares. El programa ideado por la promotora Two Monkeys arranca el día 22 de diciembre en la plaza de toros de El Bibio con 'Back to the 90's', un espectáculo que echa la mirada atrás para rendir tributo a los artistas que reinaron en los años que cerraron el siglo XX. Ya en el Gijón Live, el pasado verano, se puso a funcionar la máquina del tiempo. Ahora se repite experiencia con 2 Unlimited, Tecnotronic, Whigfield y Viceversa en el cartel.

Al día siguiente llega uno de los platos fuertes con el violinista armenio Ara Malikian, que hará sonar su música en el Palacio de Deportes Adolfo Suárez. 'The Incredile Tour of Violin' le acerca de nuevo a Asturias. Continuando de forma cronológica, la siguiente parada tiene como escenario el Teatro de la Universidad Laboral, que programa 'Peter Pan, el musical', un show para toda la familia que han visto ya más de cuatro millones de personas en todo el mundo. Será los días 27 y 28 de diciembre.

Hay presencia asturiana en el programa de la mano de Nacho Vegas, que este mismo año estrenó album, 'Violética'. Lo presentará en casa, en la plaza de toros de El Bibio, el 29 de diciembre.

El día de Nochevieja también habrá fiesta. El Bibio será el escenario e la despedida de 2018. En esta batiburrillo de propuestas tiene también hueco el humor de la mano de Dani Martínez, que estará el 12 de enero en el Teatro de la Universidad Laboral.