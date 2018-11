Un mapa interactivo para el Camino de Santiago Los participantes en el encuentro visitaron la Catedral de Oviedo y la Cámara Santa. / HUGO ÁLVAREZ Delegaciones de siete países unifican estrategias en Oviedo para dar más visibilidad a la Ruta Jacobea SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:35

«Quien va a Santiago y no al Salvador visita al criado y no al señor», dice el dicho popular de los peregrinos a Santiago. Dicho y hecho. La Federación Europea de Caminos de Santiago eligió Oviedo en particular y Asturias en general como sede de las jornadas técnicas de la institución, que comenzaron ayer en el ovetense Hotel de la Reconquista. En la misma ciudad desde donde salió el primer peregrino, el Rey Alfonso II el Casto, en el año 834, delegaciones de siete países (Holanda, Lituana, Polonia, Francia, Bélgica, Portugal y España) participan en un programa que se desarrollará también en Villaviciosa y Gijón. Mañana mantendrán una nueva reunión con el objeto de modernizar, a través de internet, la forma en la que los peregrinos se acervan al Camino de Santiago, creando un mapa interactivo del recorrido. Además, buscarán el modo de que las nuevas tecnologías muestren el rico patrimonio que se van encontrando los peregrinos a su paso.

Ayer por la tarde mantuvieron una primera reunión técnica en la que los representantes de todos los países que forman la federación intercambiaron ideas para mejorar las diferentes vías que conducen a Compostela.

Según explicó Gerard Baume, gerente de la Federación Europea de los Caminos de Santiago, el objetivo es preservar la ruta jacobea como una «manifestación cultural». «Los países que forman la federación están haciendo un programa europeo de valorización del patrimonio», señaló. Dentro del programa, los representantes de las distintas delegaciones visitaron ayer la Catedral y la Cámara Santa. Y hoy está previsto que hagan el tramo del Camino de Santiago entre Priesca y Sebrayu, en Villaviciosa, donde conocerán San Salvador de Priesca y el monasterio de Valdediós. Además, visitarán Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón.