«Marco Aurelio no fue asesinado por Cómodo ni Espartaco fue crucificado» Jorge y Juan Jesús Alonso y la comisaria de la exposición 'Gabinete de Curiosidades', Gretel Piquer. / J. P. Los hermanos Juan Jesús y Jorge Alonso destapan en el Evaristo Valle datos falsos intencionados de las películas sobre Roma MARLA NIETO GIJÓN. Sábado, 13 abril 2019, 02:56

«Espartaco no murió crucificado, Julio César jamás fue emperador, Nerón no ordenó quemar Roma ni Marco Aurelio fue asesinado por su hijo Cómodo. ¿Se puede vivir sin saber todas esas cosas?». Así presentaron ayer los hermanos Juan Jesús y Jorge Alonso, de la Editorial Rema y Vive, filósofo e historiador respectivamente, la conferencia 'Una de romanos' para explicar el modo en que el cine distorsiona la historia y lo que realmente sucedió. El encuentro, celebrado en el Museo Evaristo Valle y organizado en colaboración con el Aula de Cultura de EL COMERCIO, trató, mediante secuencias de películas basadas en la historia de Roma, de acercar al espectador una realidad «que hemos meditado y estudiado mucho», señaló Jorge Alonso. «Mi hermano, desde un punto de vista filosófico y yo, desde el histórico, hemos contrastado información para poder mostrar las diferencias entre lo que la cinta enseña de la historia de la ciudad y lo que en verdad pasó».

«Muchos aprendemos de historia a través del cine sin caer en la cuenta de que las películas no siempre cuentan las cosas tal y como fueron», advirtió. A pesar de ello, los hermanos no lo critican pues, como dijeron, «el cine no tiene por qué ser fiel a la realidad, ya que es ficción» y ellos lo analizan y contrastan los datos.

«Cuando uno crece viendo en Semana Santa 'Ben Hur' o 'Quo vadis?', sabe que Roma le acompañará siempre», apuntó Jorge. Para ellos, lo que hoy es Europa «no es más que el resultado de la cultura griega y del pensamiento religioso judío, es decir, de la civilización helénica y de la religión cristiana que se fundieron en eso que llamamos Roma. En realidad, cuando estudiamos la historia de esta ciudad, nos estamos estudiando a nosotros mismos».

¿Ostras o caracoles?

La charla se antojó dinámica con la proyección de escenas que sirven de ejemplo para explicar la influencia que el cine tiene sobre la concepción de la historia. Algunas de las películas elegidas fueron 'Espartaco', 'Nerón', 'Cleopatra' o 'Gladiator', y la temática de las escenas que analizaron fue «sobre todo la vida cotidiana, la política, la oratoria, el ejército, la caída del imperio o la sexualidad», basándose, para cotejarla, en discursos de filósofos como Aristóteles o Platón. También contaron anécdotas de las películas, por qué tal o cual cosa se cuenta de una manera determinada o las connotaciones, como por ejemplo «una secuencia de 'Espartaco' que se censuró, en la que durante una conversación entre dos personajes uno le pregunta a otro: '¿Le gustan las ostras o los caracoles?' Hablaba de la bisexualidad, un tema muy común en Roma, sobre todo si tenías un papel activo», destacaron.