Maxi Rodríguez retrata el absurdo mundo actual

'Niue under the coconuts' es el título de la obra escrita y dirigida por Maxi Rodríguez que se estrena este jueves en el Teatro Palacio Valdés de Avilés en una producción de la compañía asturiana Escenapache protagonizada por Alberto Rodríguez y Carlos Mesa. Ayer, los actores materializaban los últimos ensayos en una sala del Teatro de la Laboral con el responsable de una puesta en escena que el propio autor calificaba de «retrato de la sociedad contemporánea a través de un prisma humorístico no exento de acidez». Una definición que los espectadores de su primera función probablemente considerarán demasiado escueta para este corrosivo vapuleo a la realidad, en el mejor estilo del dramaturgo mierense, y en el que los dos únicos protagonistas se dejan la piel a tiras en una interpretación a la medida de su voltaje transgresor.

«El mundo actual está presidido por elementos tan absurdos como chocantes, de ahí nuestras contradicciones, esta forma de vida en la que se conjuga una parte hilarante y otra dramática», explicaba el autor al finalizar uno de los ensayos sobre el espejo crítico que plasma en su pieza. El humor y un «surrealismo sanador», según sus palabras, aliñan un texto que no deja títere con cabeza -ni la propia ni las más altas- para invitar a la reflexión. Una isla y dos náufragos («todos lo somos a partir de cierta edad», apunta Maxi Rodríguez) sacudidos por mil demonios: el poder, el dinero, las relaciones de pareja, la xenofobia, el limbo virtual, en una farsa donde la diversión y el asombro están garantizados.