Medio siglo de Asturias en Burundi, un viaje sin fin

Medio siglo. «Casi nada», dice Fernando Fueyo con un poco de ironía por las «goteras de la edad y que van aumentando» y con un mucho de verdad porque los recuerdos imborrables le llevan sin ninguna dificultad de este 2020 a aquel 1970. A aquel 11 de septiembre, «que también era viernes». Ese día Fernando Fueyo, el cura del Coto (está ya jubilado, pero acude cada tarde, como si no hubiera pasado el tiempo), era todavía profesor de Filosofía en el Seminario de Oviedo, pero al irse a dormir se había convertido en misionero. Había emprendido un «viaje inolvidable» hacia Burundi. Allí su vida cambió, pero «lo mejor de todo», también cambiaron las de quienes se encontraron a su paso. Al de él y al de Ángel Eladio González, «Yayo para todos», que fueron la avanzadilla de un grupo que pronto fue de ocho misioneros (José Manuel García, Ángel González, Luis Argüelles, Luis Miguel Menes, José Manuel Álvarez y Alejandro Rodríguez). Todos excepto Argüelles, que ya falleció, están ahora de bodas de plata. Celebran los 50 años transcurridos de su travesía. El medio siglo de la misión diocesana del Arzobispado de Oviedo.

Todos lo recuerdan con anécdotas, miradas al pasado y una vinculación y preocupación continua con los problemas del presente, por los que siguen todavía batallando. Fueyo, además, con un libro. 'No te olvides del Burundi', lo titula. «Así con el artículo delante, porque la gente no lo sabe pero allí decimos El Burundi, como decimos La Ruanda». Cuenta que en sus 250 páginas está todo lo que vivió en Ntita, así se llamaba su misión. Y en ese todo, la primera masacre de hutus a manos de los tutsis. «Era abril. Día 30, no se me olvidará. 1972». Dos años llevaban solo allí. Aún «chapurreaban» el kirundi, el «dificilísimo idioma» de la república y tuvieron que asistir a la muerte de muchos hombres y mujeres y niños. «Ningún blanco, a los blancos nos respetaban», dice. A ellos, que llamaban «padres», más aún. «Sabían que solo nos movía el cariño y las ganas de ayudar». Y ayudando y ayudando, llegaron a levantar varias escuelas, que «cuando nos instalamos allí eran de barro». También un hospital «que estaba cayéndose», construyeron pozos, un molino y una casa de religiosas. «Con nosotros, codo con codo, trabajaron como campeonas sor Rosario Encinas, sor Ausencia Ortiz y sor Carmenes Moris, entre otras», enumera «para no olvidarme de nadie». Y en ese recuento siguen saliendo nombres y nombres, ya no de la misión diocesana de Asturias, que sigue en activo, sino de los integrantes de Médicos Mundi, «que tanto nos ayudaron», de los que venían de Manos Unidas. «Aquello fue una labor de muchos. Todos trabajamos juntos». Y hoy lo siguen haciendo. Fueyo volvió en 1981, pero la misión sigue, como el espíritu que la creó.

También se divertían. De vez en cuando jugaban al fútbol. Levantaron un campo que, «por supuesto, se llamó y se sigue llamando El Molinín». Fueron muchos los momentos buenos. Con la meta puesta en la evangelización, «que también se transformaba en una ayuda al desarrollo, pues educábamos y ensañábamos a salir adelante en la vida», cada logro se convertía en una alegría. Pero quizá lo que más recuerda son las ceremonias de bautismo de adultos, las lunas llenas de Pascua, «con la noche africana que parecía de día», y el nacimiento de un bebé en cuyo parto ayudó, en mitad de un viaje en coche. «Le pusieron Fernando de nombre y de apellido el lugar en el que nació, coche».