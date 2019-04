«Menchu Álvarez del Valle es todo tesón y valentía» Marga Llano, con el premio Gava en sus manos. / ALEX PIÑA La veterana periodista recibirá el 11 de mayo el Premio de Honor de los Gava en reconocimiento a toda su carrera PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Martes, 9 abril 2019, 00:42

El próximo 11 de mayo el Teatro Palacio Valdés de Avilés acogerá la entrega de los IV Premios Gava que promueve la Asociación Clúster de la Industria Creativa, Cultural y Audiovisual de Asturias (ACCICA) con el objetivo de reconocer la labor de los profesionales y empresas del sector más destacados durante 2018. En esta ocasión el Premio de Honor lo recibirá una de las periodistas más queridas y con más larga trayectoria de la región: Menchu Álvarez del Valle, abuela de la Reina doña Letizia y la voz de la radio para generaciones de asturianos en un tiempo donde las mujeres no lo tenían fácil en el mundo de la comunicación.

Marga Llano, actriz, dramaturga y presidenta de ACCICA no disimulaba su satisfacción por premiar «la profesionalidad, todo el tesón y la valentía de una mujer pionera que trabajó de manera incansable durante 40 años y que ahora, a sus 91, sigue llena de energía y aún capaz de apasionarse por un reconocimiento como este. Ya solo por esa capacidad había que premiarla y además cuando se tiene detrás una trayectoria como la suya», expresaba ayer al desvelar el único galardón de los Gava que se da a conocer con anterioridad a la gala. El objetivo de los premios sigue fiel a la razón por la que fueron creados en 2016: visibilizar la labor que desarrollan las empresas y profesionales de la industria audiovisual «en un ecosistema difícil como el asturiano», en palabras de la responsable del Clúster.

La realidad del sector en el Principado es descrita por Llano como la de un ámbito heterogéneo y caracterizado por la atomización en múltiples microempresas -en ocasiones de un solo trabajador autónomo-, en el que también están presentes grupos de dimensiones y estructuras importantes, pero que hasta la constitución de ACCICA no contaba con ninguna plataforma de representación ante las instituciones. Además del audiovisual -mayoritario en el Clúster- la asociación agrupa a profesionales de la comunicación, la consultoría cultural, la publicidad, el diseño o compañías teatrales, entre otros. «Creemos que debería contarse con nosotros en la gestión de la cultura en Asturias y también en los marcos de desarrollo económico. Se trata de una industria de futuro, barata y no contaminante. Con un pequeño impulso podría dar mucho rendimiento», explica Llano, para asegurar que «no necesitamos ayudas de muchos millones de euros, si no acciones bien gestionadas, además de un diálogo continuado con la Administración».

El Clúster de la industria creativa, cultural y audiovisual de Asturias entrega los galardones

Uno de los propósitos prioritarios del Clúster es desterrar la idea del sector cultural «como algo residual y pequeño al que se destinan muy buenas palabras, pero luego en los actos la realidad nos lleva a situaciones casi desesperadas por falta de impulso económico o de un marco favorable para que la iniciativa privada entre a jugar de manera efectiva, por ejemplo favoreciendo los rodajes en Asturias con otro marco fiscal» afirma la presidenta de ACCICA, quien considera también imprescindible un mayor apoyo a la RTPA, «un motor del sector, donde no solo hay grandes empresas, también gente que debe hacer auténtico encaje de bolillos en una situación complicada», asegura. Marga Llano cree necesario que los propios profesionales sientan la necesidad de apoyar un instrumento de interlocución ante las instituciones y también que éstas cuenten con la colaboración de esta entidad en la gestión: «De la misma manera que se hace con las Cámaras de Comercio o las asociaciones de turismo», apunta. En ese sentido valora positivamente el respaldo que han hallado en la FADE, de cuyo consejo ya forman parte. Actualmente están embarcados en proyectos conjuntos con la Film Comission y la Universidad de Oviedo. El siguiente paso es acercarse a los centros formativos para tender puentes entre ellos y las empresas del sector: «Son recursos que hay que aprovechar, ofrecer a los jóvenes un itinerario profesional alternativo que les puede servir para trabajar aquí o en cualquier parte del mundo». Un atractivo más del potencial de esta industria para la que Llano reclama «apoyo efectivo y una manera de hacer mejor las cosas, algo en lo que siempre vamos a ayudar».