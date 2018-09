Micromundos fantásticos en la Laboral 'La Petite Caravan', rodeada de niños. / FOTOS: CAROLINA SANTOS La aventura consiste en ir encontrando los espectáculos por los distintos espacios de la Ciudad de la Cultura Las funciones de 'Rincones y recovecos' hicieron ayer las delicias de pequeños y mayores: hoy repiten DIEGO MEDRANO GIJÓN. Sábado, 22 septiembre 2018, 00:21

'Rincones y recovecos' es el Festival de Artes Escénicas que desde ayer y hasta hoy se desarrolla en la Laboral. Microteatro (máximo 45 minutos) y un surtido argumental que hace las delicias de pequeños y grandes: una antigua caravana francesa convertida en un teatro para veinte personas ('La petite caravane'), un cuento desplegado dentro de un camión ('El secreto de Nanna'), danza frente a límites corporales ('La levedad de la euforia'), sentimientos a examen ('Casa Palabra'), el animal humano visto desde las crueldades de la muchedumbre ('El tornasol'), una chabola que da lugar a toda una metáfora sobre los animales abandonados y los ciudadanos sin escrúpulos ('Perro perdido') o una cueva de los tiempos prehistóricos con tres cavernícolas haciendo con títeres el primer teatro de la historia ('Trogloditas'). Compañías de Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Castilla León y País Vasco.

No hay ruta preestablecida: la aventura consiste en ir encontrando los espectáculos a lo largo de las instalaciones de la Laboral, muchas veces con el único plano del instinto. El patio central, en una improvisada caravana a juego con las demás, permite disfrutar de unos cafés o refrescos. Las funciones ayer variaban entre un auditorio de quince a treinta personas. Nada parece escrito, nada sujeto a reglas y la interacción constante hace de todo encuentro, aun fuera de función, el más tierno espectáculo. Los más pequeños no dejan de reír y los mayores vuelven a ser los niños que fueron. Una marioneta de sombra lleva a descubrir insólitos paisajes sonoros ('On el funambulista'), la palabra poética como vehículo de transmisión colectivo en un grupo de feroces activistas ('Susurradores'), los campos de batalla contemporáneos ('Tienda 47'), la metáfora de una mansión donde una familia agraciada con el premio de la lotería emprende una nueva vida ('Una casa'). Funciones simultáneas en pases fijos (17 y 18.30 horas los más habituales), pero que se repiten y vuelven a lo largo de un día completo.

El ambiente es el de niños que conocen a otros niños, padres que a su vez se tratan por medio de los críos y un ambiente general de peregrinación de una caravana a otra en busca de la ficción mágica y privilegiada. Los actores, protocolariamente, agrupan a los niños y separan a los padres: unos en primera fila y los segundos, más alejados. No todo es risa: obras que permiten crítica, pensamiento, poesía, romanticismo, otra manera maravillosa de ver cuanto ocurre y enriquecer la niñez.