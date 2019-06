Milonga del Viejo Pancho DANIEL CASTAÑO Los uruguayos figuren a José María Alonso Trelles como un centauru de les pampes, pero nun tuvo vivencies gauchesques PABLO ANTÓN MARÍN ESTRADA Sábado, 29 junio 2019, 01:36

Siempre que voi dar una vuelta per Ribadeo, préstame ver cómo anda la posteridá tratando nel parque de la villa la estatua de José María Alonso y Trelles, El Viejo Pancho. Non mui llonxe d'ellí, nel númberu 12 de la rúa que lleva'l so nome de pluma, una placa de bronce remembra qu'ellí nació el 7 de mayu de 1857 el cantor nacional d'Uruguay. Vivió parte de la so neñez en Navia, d'onde yera'l padre, y a los dieciocho años emigró a Bonos Aires. Al pocu tiempu diba volver pañar la maleta pa probar suerte en Montevideo. Ende y después en Tala -el so llugar d'asentamientu definitivu- diba pasar el restu de los sos díes. Enxamás se subió a un caballu, nin gastó ponchu y boleres, nin pañó otru fierro, como nun fuere el de les navayes taramundines, que seguramente andaríen pela cocina del so llar natal. Sicasí, nun hai uruguayu que nun lu figure como un auténticu centauru de les pampes: remontando al aire un alazán con una guitarra milonguera al llombu, una bombilla de mate na mano y na otra la faca coraxuda.

Como Walt Whitman -al que siempre vamos imaxinar como una suerte de vate errante, aventureru y buscavides-, el Viejo Pancho fatigó los sos trabayos y los sos díes enriba una tediosa sucesión d'escritorios: de comercios, teneduríes, redacciones de periódicos locales y satíricos, y ya al final de la vida, el de los despachos de la Cámara de Representantes, como diputáu del Partido Nacional. Les úniques vivencies gauchesques que conoció de cerca, foiron les lleíes nel 'Martín Fierro' de Hernández y les que-y cuntaben pamperos ya retiraos en pasando pela so quinta de Tala. Nadie había creyelo cuando se llee esi sentíu autorretratu que dexó nuna de les sos troves más famoses: 'De la lucha': «Soy crioyo sin ambición/ y gaucho de los decentes». Conmueve l'alma de la que s'esplaya nesa declaración de principios, afirmando en tercera persona, que ye: «Güenazo pa las cuchiyas,/ Cuando la teta refala, / Y el que es ternero y no bala/ Anda asustáo y en cucliyas./ Pa él no son las amariyas/ De la burra del Estáo,/ Pa él es el duro racáo,/ Y el Rémington y la lanza,/ Y la bala que lo alcanza/ Y lo piala de volcáo».

El mesmu Carlos Gardel, que popularizó dellos tangos escritos pol gallegu ('Insomnio', 'Como a todas' o '¡Hopa! ¡Hopa!'), taba convencíu de qu'aquel Viejo Pancho de la República Oriental yera gauchu hasta la cañamina y tan bravu y parranderu como aquel que desvela la filosofía que marca'l so camín nunos versos, explícitamente titulaos 'El secreto e la vida': «Por eso el gáucho no yerra,/ si ama se da a la bebida,/ que en chupar y amar se encierra/ tuito el secreto e la vida./ Y pa cuerpiarle al rigor/ De la suerte, no hay hazaña/ Como mamarse con caña,/ O emborracharse de amor». Lautaro Saviani, ún de los biógrafos del tanguista, cuenta que Gardel avezaba recitar estes llinies cuando taba mui enfiláu y que llegó da-yos son pa cantales en recitales privaos. El mesmu autor anota que'l de Toulouse y el de Ribadeo conociéronse enantes de que'l primeru algamara la so fama mundial, cuando namás yera'l compañeru de dúo de José Razzano. Alonso y Trelles viéralos cantar nun taburdiu de Palermo, tando de viaxe de negocios en Bonos Aires. N'acabando l'actuación, allegóse a Gardel, achispáu pol aguardiante y díxo-y: «Vos sabés cantar, pero no sabés rimar con naturalidad. Yo te voy a enseñar». Y espetó-y a la brava esi colofón de 'A por todas' tan tremendu: «Sentirá la rabia desatada y loca/ Del bagual arisco sujeto al palenque/ Cuando las cacharpas le apretan el lomo/ Y ni la manea ni el bozal se ruempen!». La llienda uruguaya caltién qu'esa mesma nueche Carlitos convirtió el poema del Viejo Pancho en tango.

Lo mesmo que naide había duldar de la gauchedá auténtica del ribadense, plásma-y creyer al paseante del parque de la villa gallega que Carlos Gardel cantare versos escritos por esi señorín con traces d'indianu, que dende'l so pedestal paez tar a piques de saludar col sombreru al so vecín, el Marqués de Sargadelos, baxando les escaleres del so antigu palaciu. Si les estátues charren ente elles cuando naide les siente -pela nueche o en tardes de xarazu ensin un alma na cai-, taría guapo pescudar de qué asuntos trataríen don Antonio Raimundo Ibáñez y don José María Alonso y Trelles. De negocios, lo más seguro, de cómo diba'l mundu o de temes locales. El Viejo Pancho cuntaría-y cómo atopó Ribadeo, la última vez que volvió ,tan cambiáu, con radios y coches furrulando como n'América. Y el Marqués, retrucaría-y pesarosu: «¡Yo nin siquier pudi volver, que me quemó la gandaya en Dompiñor!».