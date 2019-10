Mingotes y la banda sonora de su día a día El poeta Miguel Mingotes, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. / JOAQUÍN PAÑEDA El poeta y colaborador de EL COMERCIO recreó ayer el programa musical de radio que le gustaría hacer en el Antiguo Instituto P. A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Jueves, 17 octubre 2019, 00:17

El poeta Miguel Mingotes cumplió ayer uno de sus sueños: recrear en primera persona y en riguroso directo público uno de esos programas musicales de radio que le marcaron emocionalmente a lo largo de su vida. Lo hizo en el salón de actos del Antiguo Instituto -su habitual casa abierta para repartir emociones y 'coses suyes' con la legión de cómplices que lo siguen- y bajo la estampa de su «dios tutelar y amigu de la infancia» Ringo Starr. Arropado por el músico de Liverpool y pertrechado en su lúcida sensibilidad, el colaborador de El COMERCIO iría haciendo sonar un puñado de canciones que le sirven cada mañana -confesó- para acopiar energías y alegría.

Mingotes recordó su efímera experiencia en las ondas hace más de una década, cuando colaboró en un programa de Luis Mallo en la RPA y expresó su deseo de volver a repetirla algún día. «Pensé hasta el título. Si pusiera flamenco -imposible, porque no sé nada- llamaríase 'Radiación de jondo', pero el que más me gusta ye el de 'Radio terapia', porque la música sirve de eso. Nos lleva a otro tiempo: mejor o peor, pero a otro tiempo». En el suyo ocuparían un lugar memorable espacios como el mítico 'Clásicos populares' de Fernando Argenta, el 'Vuelo 605' de Ángel Álvarez o los programas de jazz de Juan Claudio Cifuentes: «Cuando murió enteréme que estuvo tola vida cobrando igual que de la que empezó. Como yo en el periódicu», apuntó con humor.

Un tema a capella de la cantante de jazz Jeanne Lee: 'He's Got the Whole World in His Hands' abriría una audición en la que sonarían entre otros 'Apache' de The Shadows -con guiño «al mi hermanu»-, 'Stand by Me' en versión de Tracy Chapman o 'Bésame' interpretado por Joao Gil y Caetano Veloso. Canciones que le sirven de vitamina diaria. Como sus versos a quienes lo leen.