Miradas con conciencia crítica de vida y arte El Museo Barjola acoge en dos de sus plantas la exposición 'Creadores de conciencia'. / JUAN CARLOS TUERO El Barjola inauguró una exposición que reúne 120 imágenes de 40 profesionales españoles en diferentes geografías | Los Encuentros Fotográficos debaten sobre el papel de los fotoperiodistas en estos tiempos confusos M. F. ANTUÑA GIJÓN. Sábado, 30 noviembre 2019, 02:58

Nadie dijo que fuera fácil. No lo es. Requiere no solo buen ojo y pulso, también conciencia, y por encima de todo una vocación a prueba de bomba. Y nunca mejor dicho. Sandra Balsells ponía ayer ese gusto infinito por el trabajo como un elemento sustancial al fotoperiodismo, en torno al cual se debatió en una mesa redonda en el Museo Barjola que daba arranque a la exposición 'Creadores de conciencia' que, en el marco de los Encuentros Fotográficos de Gijón, reúne de la mano de DKV la obra de 40 fotoperiodistas españoles, entre ellos los asturianos Javier Bauluz y Manu Brabo. Fue el último quien participó en ese debate junto a Pablo Juliá y Paco Junquera. Juntos dibujaron un sombrío panorama de un trabajo por el que ya no apuestan los medios de comunicación, que implica riesgos y un precio en lo económico y humano más alto del que se paga después por un reportaje. «Yo cuando llegué a este negocio ya estaba hecho mierda», afirmó Manu Brabo, que subrayó que su oficio es «tan jodido» como el de un albañil y un conductor de autobuses, que «no somos el centro del universo y al final lo que hay que hacer es surfear un poco». Eso sí, no negó la evidencia: ellos se juegan el pellejo y han de invertir mucho dinero para ponerse delante de los malos, de los que matan. Lo que no puede ser es que un reportaje que le ha supuesto a su autor un gasto de 1.000 euros al día se pague por 1.500, sostuvo el Premio Pulitzer gijonés a modo de resumen. No se acomoda en la queja, al contrario, tiene claro que «hay que apañárselas de otro modo».

El mundo ya no es el que era, los medios tampoco, la inmediatez de internet y el gratis total de la web dibujan un nuevo panorama ante el que veteranos no tienen claro qué se puede hacer. Eso sí, saben que las cosas no van a cambiar: «Hay que saber buscar nuevas vías», resumió Sandra Balsells. Claro que el debate va más allá, hacia los contenidos: «Se da mucha información pero no se da información, importa lo que fluye, no lo que permanece», apuntó Juliá. Por su parte, Paco Junquera fue quizá el más negativo y lamentó incluso la mala consideración de los profesionales. «El fotoperiodismo no goza de buena salud, no goza de gran prestigio social», concluyó.

Su debate fue seguido por un montón de jóvenes de la Escuela de Arte de Oviedo, el bachillerato artístico de la Laboral, el instituto Aramo de Oviedo, el Cislan de Langreo y la Escuela Ricardo Moreno de fotografía, los primeros en disfrutar de las 120 imágenes de la magnífica exposición que se ubica en la primera y segunda planta del Barjola, con instantáneas de nombres tan destacados como Gervasio Sánchez o Emilio Morenatti, por citar solo un par. La muestra, que se estrenó en Barcelona en 2018, se ha podido ver en Madrid y Zaragoza y tras Gijón seguirá girando. Incluye un catálago, cuyos beneficios van a parar a Reporteros sin Fronteras.

En la tercera planta del Barjola, otra exposición, la titulada 'Despierta mirada', con la obra de 13 creadores becados como nuevos talentos. Ayer también, dentro de los Encuentros Fotográficos, Eugenio Recuenco estuvo en la galería Aurora Vigil-Escalera, donde expone su obra hasta hoy.

Los Encuentros Fotográficos prosiguen hoy con diferentes actividades en la Laboral, incluido un homenaje a Cristina García Rodero.