La cantante Encarnita Polo. R. C.

Muere a los 86 años Encarnita Polo, autora de 'Paco, Paco, Paco'

La artista, una figura clave de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta, ha fallecido este viernes en Ávila; su hija solicitó respeto y privacidad para la familia en estos momentos difíciles

Miguel G. Casallo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:13

Comenta

La cante y actriz, Encarnita Polo, autora del emblemático tema 'Paco, Paco, Paco', ha muerto a los 86 años en Ávila, según han confirmado fuentes próximas a su familia. Su hija, Raquel Waitzman Polo, ha comunicado la noticia y ha solicitado que se respete la privacidad del entorno en este momento tan delicado.

Encarnita Polo se despide dejando una huella imborrable en la escena de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta, gracias a su voz, carisma y un éxito que trascendió generaciones. Desde muy niña comenzó su trayectoria artística: con solo diez años ganó un concurso radiofónico, y a los doce se trasladó a Barcelona para dedicarse profesionalmente a la canción. Su carrera despegó en los años 60, cuando participó en programas de Televisión Española y se consolidó como una voz renovadora del pop y la copla.

Durante su estancia en Italia trabajó junto a figuras como Claudio Villa y Gigliola Cinquetti, e incluso actuó en el cine: participó en la comedia musical Scaramouche, con Domenico Modugno. De vuelta en España, unió su vida profesional con la personal cuando se casó con el compositor argentino Adolfo Waitzman en 1969, con quien tuvo a su hija Raquel.

