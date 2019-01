«Todo el mundo hace chistes incorrectos en la intimidad y eso no nos hace ogros» El artista catalán Paco Mir es una de las tres patas de Tricicle. / EFE El trío catalán llega a Gijón los días 8 y 9 de febrero con 'Hits', resumen de cuarenta años de humor que permite al público elegir cinco 'sketches' Paco Mir Cómico, integrante de Tricicle M. F. ANTUÑA GIJÓN. Jueves, 31 enero 2019, 00:27

Vuelve Tricicle. Con 'Hits', un resumen de 40 años de humor blanco y puro que permitirá al público elegir lo que quiere ver. El Teatro Jovellanos espera la semana próxima (8 de febrero, 20. 30 horas, y 9 a las 18 y 20.30 horas; 18, 27 y 32 euros) a Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir en su gira de despedida. Es el último, un hombre orquesta que dibuja, escribe y dirige, quien atiende al teléfono y cuenta los porqués del adiós, de cuarenta años de éxito y risas y de lo que vendrá después.

-Son tan democráticos que permiten al público que elija a través de las redes sociales qué quiere ver. ¿Cambia mucho la selección de un lugar a otro?

-La verdad es que no mucho, aquí pasa como con Demoscopia, que cien votos deciden lo que pasa en toda España. Hay unos iconos muy fuertes de Tricicle y varían muy poquito. Esto nos pasó ya hace veinte años, la gente votaba siempre lo mismo, hay pequeñas variaciones. De todas formas, hay una parte del espectáculo que ya está configurada, el público decide cinco 'sketches' de los cuarenta. En el resto nosotros nos hemos encargado de dar un abanico amplísimo de toda nuestra trayectoria.

-¿Son tan democráticos a la hora de trabajar?

-Somos tres, que es la máxima democracia posible, porque siempre es 3-0 o 2-1. La verdad es que siempre intentamos que sea 3-0, buscamos que las decisiones sean por unanimidad.

-¿Qué más tiene su receta para estar 40 años juntos?

-Respeto, tolerancia y hoy por ti, mañana por mí. Y que hemos tenido un éxito continuo que nos ha facilitado las cosas. También hemos tenido la habilidad de crearnos espacio de emisión de gases, tener una vida paralela aparte de Tricicle, que es muy intensa, en la que cada uno ha desarrollado su carrera, todas sus inquietudes. Ayuda.

-¿Y la clave para que el humor no envejezca?

-Nuestro tipo de humor no envejece, lo que envejece es la técnica que lo acompaña. Unos ejecutivos en el año 1984 la máxima tecnología que usaban era un fax, y ahora sacas un fax y la gente piensa 'este señor qué hace'. Pero todo lo que comporta las relaciones humanas, las pifias, los roces, el chincharse, eso no cambia. Lo que cambia es siempre el entorno, el funcionamiento de la vida.

-El suyo es un humor blanco, pero, pese a ello, ¿no tendrán algún ofendido? ¿Quizá Julio Iglesias?

-No, qué va, qué va. Pero el que quiera ofenderse siempre tiene oportunidad, a la gente que es negativa le faltan ocasiones para expresar su mala leche. Quizá en alguna ocasión alguien hubo que se sintió ofendido, pero es una mínima parte de una mínima parte. Nuestro talante no es ofender a nadie, no vamos buscando hacer rabiar a la gente.

-¿Nos ofendemos por encima de nuestras posibilidades?

-Sí. En América ya pasó hace mucho tiempo, pero allí tienen otros canales en los que de repente son muchísimo más duros que nosotros, dicen cosas que nosotros no nos atreveríamos a decir. Es un país enorme, pero en el gran público hubo un momento en que no se podía hacer nada y ahora eso se ha trasladado aquí. Pero ya no se trata de humor y no humor, es la vida misma. En una comida normal ahora ya no dices nada para no cagarla si hablas de política, si hablas de religión, de feminismo... Hay muchos temas que mejor no sacar para tener la fiesta en paz. Es una lástima. Hay que aceptar lo que dice el otro y aprender o no aprender. Pero, claro, como la gente siempre se enfrenta, nunca escucha.

-¿Cómo lo arreglamos?

-Pues no sé. El humor es una demostración de la inteligencia humana, quizá nos están atontando con tanta televisión basura y tanta tontería. A veces son posturas, por colocarte en opiniones demasiado fuertes te crees que tienes opinión.

-¿También opinamos por encima de nuestras posibilidades?

-Muchas veces sí, muchas te pones al lado del más fuerte, donde más convenga.

-¿Está preocupado?

-Bueno, no me afecta mucho personalmente. Sí que me preocupa, creo en la libertad de expresión y creo que el humor es ver las cosas desde un punto de vista insólito, que te hace advertir otra realidad que te hace reír. Sí que hay humor ofensivo, pero parte del humor es ver que ese humor entra dentro de la ofensa. Todo el mundo hace chistes políticamente incorrectos en la intimidad y eso no te convierte en un ogro. Estamos en ese punto, ya no se pueden hacer chistes de nada. Como todo sube y baja, y todo va y vuelve, esperemos que de esta bajada a la sima nos recuperemos pronto, en favor del humor y en favor de la vida.

-¿Viviendo en Cataluña hay que tener un plus de sentido del humor?

-Actualmente nos hace falta. El humor es una vía de escape, puede que no cambie nada pero si te has reído un segundo la vida es más agradable.

-Hablaba de los americanos y su capacidad para ser críticos con el humor. Los catalanes tampoco lo hacen mal.

-Los catalanes tenemos fama de serios, pero los grandes humoristas son catalanes, las grandes revistas de humor, también. Sí que tenemos un sentido del humor más irónico quizá que el habitual.

-¿A usted como espectador le ofende algo?

-A mí no me ofende nada, igual me molesta quizá la grosería, pero es una cosa más de educación. El 'pipí caca culo' no me hace ninguna gracia, pero no me ofende, no es para enviar a nadie a prisión.

-¿Comediantes en los juzgados es el mundo al revés?

-Los cómicos y los cantantes... Y la desproporción de las cosas, teniendo en cuenta que estamos en un momento en el que el que roba mil millones sale de la cárcel.

-¿Se puede hacer humor con esa desproporción?

-Estas cosas pasan enseguida. Quizá los comediantes que hacen tele en directo, como Buenafuente, sí que lo pueden aplicar en el día a día.

-¿Qué tal se lleva con las redes sociales?

-No demasiado bien. Están ahí, pero no me acuerdo de que las tengo.

-¿Pero le hacen reír o llorar?

-Veo muy poquito. Han dado oportunidad a que toda la gente tenga voz, opine y presente sobre todo opiniones negativas escondidas en pseudónimos. Eso no es creativo ni enriquece; criticar por criticar me parece horrendo. Dentro de esta vorágine, hay cosas ingeniosas y otras muy tontitas.

-Volvamos a Tricicle. ¿Cuándo se acabe 'Hits' qué van a hacer?

-Pues más cosas, pero más tranquilamente, normalmente hemos hecho proyectos paralelos, pero siempre aquí te pillo aquí te mato, aprovechando los días libres. Por ejemplo, he hecho muchas producciones que no he podido ver estrenar porque estaba trabajando. Esa tranquilidad de ensayar y estrenar la vamos a agradecer.

-¿Qué va a ensayar y estrenar?

-Ahora tengo mucha ilusión con 'Las bodas de Fígaro' en jazz, un espectáculo insólito, innovador, que cautiva, divierte, súper ingenioso, estoy muy contento, pero me encuentro con la dificultad de moverlo. Y acabo de estrenar 'La plaza del diamante', con exalumnos de una escuela de teatro. Me distraigo.

-Vamos, que lo de jubilarse no se le pasa por la cabeza.

-No pienso. Yo hago lo que me gusta, ser artista en todas sus formas. Cuando no actúo, escribo, dirijo, pinto, esculpo... No tengo tiempo de aburrirme.