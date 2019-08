25.000 espectadores para un Tsunami musical

La organización del festival Tsunami de Gijón prevé que acudan más de 25.000 personas a disfrutar de un fin de semana repleto de música, con epicentro en el recinto de la Universidad Laboral de Gijón. Ese lugar será el que acoja a bandas como The Offspring, quien actuará esta noche, además de Carolina Durante y Toundra, entre otros. Pero también hay conciertos a los que se puede acudir sin necesidad de adquirir una entrada. Hoy, a las 13 horas, en el escenario situado en el skatepark de Cimadevilla, el grupo Amplify, una banda de punk-rock, al que le seguirá, una hora y media después en el mismo lugar, Adrenalized, que tocará su música de estilo hardcore, serán los encargados de dar el soplido inicial a la ola musical que crecerá a lo largo del fin de semana, que antes de The Offspring se encargarán de agitar grupos como Bastard on a Parade y Danko Jones.

El sábado también empieza la música por la mañana de forma gratuita: Agoraphobia actuará a las 13 horas en la plaza Mayor, seguido de Peralta. Servirán de aperitivo para las actuaciones de, entre otros, No Fun at All, La MODA, Berri Txarrak, Kaiser Chiefs, Los Bengala y NOFX.

La oferta se complementa con comida, bebida y un marco, como dicen, incomparable: la Laboral.