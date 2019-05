El acento 'yankee' del rock asturiano Andrés Ribera, Juanvi Stroup, Luis Ángel Sánchez y Venti Sariego, del grupo Staytons. / CAROLINA SANTOS Los Staytons lanzan nuevo trabajo con letras en inglés, que presentarán en conciertos en Madrid y Oviedo KAY LEVIN GIJÓN. Sábado, 1 junio 2019, 00:14

Hacen 'cosas de mayores', aunque tengan todavía cara de adolescentes. Esa es la carta de presentación de Staytons, la banda de rock asturiana, formada en Villaviciosa, dispuesta a darle una vuelta de tuerca al género en el panorama nacional con unos integrantes que tienen una media de edad de 19 años.

Su nuevo EP, 'Kid Stuff' ('Cosas de niños'), anuncia ya desde el título el carácter desenfadado con el que afrontan su carrera, dispuestos a «pasar por encima del tópico de que el rock and roll es cosa de mayores», ya que para ellos «es algo vivo, también para los jóvenes», afirma el vocalista del grupo, Juanvi Stroup (Villaviciosa, 1999). También están en la banda Alejandro 'Venti' Sariego a la guitarra, Andrés Ribera al contrabajo y Luis Ángel Sánchez a la trompeta, un instrumento cuya incorporación les ha dado «un carácter distinto». Esa forma de afrontar las cosas se ve también en la portada «irónica» que presentan, que fue «censurada por el Instituto Asturiano de Juventud, que financiaba la promoción inicialmente», y que muestra una fotografía de dos niños de la realeza alemana, en los años 50 en Mallorca, bebiendo alcohol y fumando.

Tras lanzar hace un año su primer disco, 'Singularity', Staytons ha despegado a través de numerosos conciertos, concursos como el Talento Ribera del festival Sonorama y participaciones en citas de este tipo, que les han ayudado a «madurar» y «ampliar estilos». Y todo ello con su sonido, que imita a «la música negra anglosajona, especialmente el blues», comenta Venti Sariego, y que bebe de referentes como Stevie Wonder, Marvin Gaye, Alabama Shakes o los británicos Blur. En consecuencia, las letras de sus composiciones son en inglés, un idioma que fluye de forma natural de la garganta de Stroup, de origen norteamericano. «Estamos intentando introducir este estilo en España, porque no se hace tan a menudo», añaden. En este EP, sin embargo, estrenan su primera canción en castellano, 'Ciudad habitual', con un toque más pop y fruto de esta última etapa en la que empiezan a nutrirse también de «influencias de grupos nacionales», aunque de momento descartan que esta variación se extienda al asturiano, porque «no chupamos mucha música en asturiano todavía», confiesan. De los temas que forman este trabajo, 'Old Fame' es el más «bailongo», mientras que 'Son of Santa Fe' está marcado por la trompeta y la colaboración con el dj Koo, y 'Talk to me' es el «más británico», con un registro vocal por parte del cantante que va del falsete al grave.

Se juegan participar en el Mad Cool Festival en una votación abierta hasta mañana

Con todo esto en la mochila, anoche actuaron en la Sala Maravillas de Madrid. Posteriormente, estarán en el Marcianito Fest, en Oviedo, el 8 de junio, y en el Riverland Festival de Arriondas, en agosto. Sobre el futuro, sueñan con tener la posibilidad de llevar su versión del blues afroamericano a suelo norteamericano, «para ver cómo funciona en su contexto original». También tienen la oportunidad de participar en el Mad Cool Festival de Madrid: han sido preseleccionados en el concurso de talentos y hasta mañana se puede votar por ellos en la web del festival para que vayan como invitados.