La agenda musical en Asturias para los próximos días Los conciertos previstos en el Principado entre el 25 y 30 de abril EL COMERCIO Gijón Jueves, 25 abril 2019, 09:53

La agenda de ocio de los próximos días viene cargada de conciertos en Asturias. La región disfrutará de un fin de semana con una programación musical para todos los gustos que puedes consultar a continuación:

Gijón

-Gentlemen of Few

Toma 3

Jueves 25, 20.30 horas. Bluegrass-fok (Reino Unido).

-Sara Cangas

Tierra Astur

Jueves 25, 21.30 horas.

-Lea Poldo

Memphis Live Music

Jueves 25, 21.30 horas. 8 euros. Concierto del Dragón.

-The Classic Rock Band

Savoy Clun

Jueves 25, medianoche. Rock.

-Nueve con Diez

Páramo bar

Viernes 26, 20 horas.

-Gruesome Stuff Relish/ Pulmonary Fibrosis/ Purulente Spermcanal/ Boneyard/Mutilated Judge

Swami Ballroom

Viernes 26, 21.30 horas. 5 euros (8 euros con disco). Grindcore (Asturias/Francia/Chequia/Asturias-Cantabria/País Vasco).

-Blues & Decker/The Lákazans

Acapulco

Viernes 26, 22 horas. 12 y 15 euros. Concierto de fin de gira.

-Santy Pérez

Toma 3

Viernes 26, 23 horas. Gira 'Puntos de sutura'.

-Valvulina

Savoy Club

Viernes 26, medianoche (dos pases). Rock.

-Froi/Eskama Life

Lanna Club

Viernes 26, medianoche. Electrónica.

-Mbolados

Colorado Beer & Drinks

Viernes 26, 00.30 horas. Versiones de rock.

-Alter F/Dj Zombie

Memphis Live Music

Viernes 26, 1 am. Electrónica.

-Starfucker Dj

Páramo Bar

Sábado 27, 20 horas.

-Andy Dale Petty

Toma 3

Sábado 27, 21 horas. Bluegrass, americana (EEUU). Especial Bob Dylan.

-Inevitable

Musaeum

Sábado 27, 21.30 horas.

-The Pretty Shirts/Catete Rococó

Swami Ballroom

Sábado 27, 22 horas. 6 euros.

-Gil & Him

Colorado Beer & Drinks

Sábado 27, 23.30 horas.

-Rafa Kas Trío

Savoy Club

Sábado 27, medianoche (dos pases). Rock.

-Domont/Yayo/Alter F

Lanna Club

Sábado 27, medianoche. Fiesta electrónica Neverland.

-Sense D/Watson

Memphis Live Music

Sábado 27, 1 am. Electrónica.

-MP5 Elektronische

Lobby

Sábado 27, 2 am. Alternative/indie dance, tech-house y techno.

-Ún de Grao

Drink Planet

Domingo 28, 13 horas.

-Bob Dylan

Palacio de los Deportes

Domingo 28, 21 horas. De 55 a 132 euros

-Los Goggles

Savoy Club

Domingo 28, 13.30 horas. Rock and roll

-Agatha & the Money Makers

Savoy Club

Martes 30, medianoche. Soul.

-Fatima Hajji/Karretero

Lanna Club

Martes 30, medianoche. Electrónica.

Oviedo

-SilVicius & AlVarón Dandy

Clandestino

Jueves 25, 21 horas.

-Homenaje a Neil Young con Kike Suárez

Gong Galaxy

Jueves 25, 21.30 horas. 5 euros.

-Hard GZ y Lil GZ

Sir Laurens

Viernes 26, 21 horas. 12 y 15 euros. Hip hop.

-Storm/Klown

Gong Galaxy

Viernes 26, 21 horas. 5 euros. Death-metal.

-Bacotexo

La Salvaje

Viernes 26, 22 horas. 7 y 10 euros (10 y 15 euros con disco). Presentación del nuevo disco 'Mar'.

-Soul Clan

Clandestino

Viernes 26, medianoche. Soul.

-Dj Strawberry Milk

La Salvaje

Viernes 26, 00.30 horas. Funk, reggae, soul, disco.

-Blackwood

Gong Galaxy

Sábado 27, 21.30 horas. Blues-rock.

-Los Estanques

La Salvaje

Sábado 27, 22 horas. 8 y 10 euros.

-Allanai Soundsystem meets Roberto Sánchez

Lata de Zinc

Sábado 27, 23.30 horas. 7 euros. Dub Club Asturias 15.

-Isma Romero

Sir Laurens

Sábado 27, 23.30 horas. 7 y 8 euros. Rock. Girando por Salas.

-Rober The Niger, Pablo Elosua/Héctor Sr Castrón

Clandestino

Sábado 27, medianoche. Noche grasienta.

-Folixa Rap II

La Salvaje

Martes 30, 20 horas. 2 euros. LK, Sira LJDN, Nieto Yate LJDN, Kinos y Maze.

-Jam-A de Zinc

Lata de Zinc

Martes 30. 20 horas.

-Dave Smalley & the Bandoleros/Servet

Lata de Zinc

Miércoles 1 de mayo. 20 horas. 10 y 13 euros. Punk-rock (EEUU).

Avilés

-Cover Planet

Le Garage

Viernes 26, 23.30 horas. Versiones variadas.

-Fuerza 5

Le Mystic

Viernes 26, 23.50 horas. Rock americano.

-XXXI Sesión de Micro Abierto

Café Lord Byron

Sábado 27, 20.30 horas.

-Veneno Amasao

Le Garage

Sábado 27, 23.30 horas. Flamenco-rock-fusión.

-Bourbon

Factoría Cultural

Martes 30, 21 horas. 10 y 12 euros. Rock (Cádiz).

Siero

-Fran Juesas y Markitos Iannuzzi

Tierra Astur, Colloto

Jueves 25, 21.30 horas. Concierto-espicha.

Langreo

-Turbojugend. La Nueva Party 2019

Sala Telva, La Felguera

Viernes 26, 20.30 horas. 5 euros. Wicked Wizzard y Dopes to Ethereal.

-Turbojugend. La Nueva Party 2019

Cervecería La Industria, Sama

Sábado 27, 13 horas. Brother Mouzone, Bigote de Mujer.

-Turbojugend. La Nueva Party 2019

Sala Telva, La Felguera

Sábado 27, 19.30 horas. 10 euros. The Feetangas, Sin City Devils, The Burning Lust y Rock Dj Set (1 am).

-Anabel Santiago

Teatro Mari Peña, La Felguera

Domingo 28, 20 horas.

Mieres

-Marlango

Centro Cultural

Viernes 26, 20 horas. 15 y 20 euros.

Cangas de Narcea

-I Semifinal del Concurso FestiAMAS 2019

Teatro Toreno, Cangas del Narcea

Martes 30, 20 horas. Lame, Indoven, Lady Lovibond y Blackwood

Laviana

-Sara Cangas

La Oca Negra, Pola de Laviana

Viernes 26, 23.30 horas.