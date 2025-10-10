Alberto & García sacaron al Albéniz a bailar Los asturianos presentaron su último disco, 'Barro', dentro de su gira VibraMahou

Inés Barea Gijón Viernes, 10 de octubre 2025, 23:42

El Teatro Albéniz se convirtió en una fiesta. Los culpables fueron los asturianos Alberto & García, que presentaban su último disco, 'Barro', y lo ... hacían como la ocasión merece: con un directo luminoso que sonaba a celebración y en el que durante hora y media hicieron sonar canciones de este último trabajo, pero también de los anteriores -'La herida' o 'Animales escondidos'- poniendo a bailar a la sala gijonesa con sus ritmos que van desde la cumbia hasta el pop, el folklore o la electrónica, confirmando que sus canciones nacen del norte, pero suenan a todas partes. Tocaban en casa, y el público estuvo a la altura. Una vez más, la ciudad respondió con ganas de unirse a su fiesta.

