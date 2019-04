Entrevista a Miss Caffeina Alberto Jiménez: «Hay mucho poeta de Instagram y mucho blogger que no sabes a qué se dedica» Los componentes del grupo Miss Caffeina. La banda, que actúa el viernes 6 en el Espacio de Estilo de Oviedo dentro de la Gira Mahou, reivindica el sonido y la estética noventera en su nuevo trabajo 'Oh Long Johnson' EDUARDO PANEQUE Gijón Viernes, 5 abril 2019, 04:02

Ni Victor Manuel ni Melendi. Alberto Jiménez (Talavera de la Reina, 1984), vocalista de Miss Caffeina, tiene clara la respuesta a una petición casi obligada: tras muchas colaboraciones, ¿cuál sería el representate patrio? -«Yo era muy fan Nosoträsh». Quizá porque el grupo indie rock asturiano se hizo famoso en los noventa, la misma década que reivindican en su nuevo trabajo, 'Oh Long Johnson'.«No fue premeditado, el disco anterior era más ochentero pero los 90 son nuestra época, en la que fuimos adolescentes y la que vivimos de forma más pasional. Cuando salen las listas de fin de año me doy cuenta que estoy estancado en esa década».

-¡Hasta el chándal!

-Mira que yo siempre lo odié pero ahí está.

-Vaya, que incluso mencionáis a Consuelo Berlanga en el tema que da nombre al disco, Oh Long Johnson...

-Es que ya ninguno de la banda cumplimos 30 años. Nuestros referentes son de entonces. El disco pude parecer muy actual en algunas canciones pero la inspiración está en el dance de los 90.

-En ese mismo tema decís 'el sentido de la vida te los compras en Berskha'. ¡Os habéis quedado a gusto!

-En el disco resaltamos las cosas que no nos gustan, incluidos nosotros mismos porque es autocrítica. Estamos bastante cómodos jugando con la ironía y riéndonos de nosotros mismos.

-¿Pero vuestro público está en el mismo rollo?

-No lo sé, sería muy difícil escribir canciones para que la gente se identifique plenamente con tu punto de vista. Yo cuando era adolescente admiraba a la gente que hacía cine, música o escribía libros. Últimamente veo que hay mucho poeta de Instagram, mucho blogger lifestyle, aquellos que no sabes realmente a qué se dedican ni sabes qué es lo que hace que la gente admire este tipo de cosas.

-¿Y ante ese aparente triunfo de lo efímero?

- Toca aceptarlo y saber que estamos viviendo otra época. Nosotros también estamos metidos en el ajo, estamos en las redes sociales y estamos enganchados a ellas. Dicho esto, hacer cualquier cosa por conseguir likes y notoriedad no es nuestro rollo.

-No deja de ser paradójico estar dándolo todo en una discoteca con un tema que critica la frivolidad

-Siempre se ha relacionado la música de baile con una temática superficial pero muchos grupos que nos gustan lo llevan haciendo desde hace tiempo. Ahí están Pet Shop Boys o Fangoria –cuya su discografía tiene mensajes que flipas- o La Casa Azul.

-Aunque esos que lo hacen con vuestras canciones ahora no sé si son los mismos que cuando empezábais hace 13 años.

-Desde el disco anterior ('Detroit') se amplió mucho el rango del público y con los dos primeros singles del actual nos dimos cuenta que estaba interesando a gente más joven. Seguro que alguno que nos seguía desde siempre se habrá quedado por el camino porque no les convencía la evolución. Pero es que nos aburrimos muy rápido de las cosas, del sonido. A mi me encantaría que, en un futuro, siete discos de Miss Caffeina fueran siete discos diferentes.

«La escena indie existe pero la música indie no sé muy bien qué es» Alberto jiménez (miss caffeina)

-Para un grupo que inició en el movimiento indie y ha visto como miles de personas cantaban en un festival 'Mira cómo vuelo', ¿el indie ha muerto?

-Si te ciñes a los que significa muchos grupos que pertenecen a multinacionales como nuestro caso u otros como Vetusta mora o Izal que tocan en recintos enormes, de indie tendrían poco. Yo me quedaría con el concepto de que la escena indie existe pero la música indie no sé muy bien qué es.

-Pero en esa promoción os habréis cansado de escuchar eso de «habéis hecho un tipo de disco que no se hace en España».

-Muchas, pero no sé si es bueno o malo. Los cuatro escuchamos más música extranjera y parecería que damos a entender que lo guiri es mejor cuando no es así. No queremos que la percepción sea ¡Oh, que guay somos que vamos a hacer un disco que no tiene nada que ver!. No. Simplemente es lo que ha salido.

-Lo malo es cuando 'algo diferente' se convierte en exigencia a futuro

-Si eso espera la gente, muy bien. Nosotros nos aburrimos muy rápido de las cosas e intentamos cambiarlas para sentirnos una banda nueva. Me hace grancia cuando te preguntan: «¿Por qué tanta diferencia entre un disco y otro?». ¡Hostia, ¿y por qué hacerlos iguales?

«Cuando se acercan a decirme que la canción 'Reina' les ha ayudado es muy reconfortante y bonito»

-Es que con tanto 'talent show' hay muchos sonidos repetidos…

-No estoy de acuerdo. Es una vía igual de meritoria que otra para empezar en la música. Al final, lo importante es el tiempo y cómo lleve la carrera cada uno y eso es lo que hará que sigan o no. No es mejor según de donde vengas, a mi me da igual que sea del underground o de un programa de televisión.

-Aunque ese 'mérito' televisivo' a veces es un hándicap

-Es que algunos están más enfocados al espectáculo de jueves por la noche; yo Operación Triunfo lo veo más real, tienen clases y por ejemplo Guille Mikaway ('La Casa Azul') les ha impartido clases sobre cultura musical.

-Es que en muchos casos se evidenció que no tenían…

-Porque eran muy jóvenes. Por ejemplo, cuando Dolores O ' Riordan ('The Cranberries') sacó su primer disco reconoció que nunca había escuchado nada. Su cultura musical se reducía a música de iglesia y tradicional irlandesa. Y eso, hasta cierto punto, puede hacerte especial.

-Cuando tu eras pequeño sufriste acoso escolar y ahora desnudas tu experiencia en 'Reina'. ¿Por qué ahora, en este trabajo?

-Quizá si no hubiera experimentado cosas así igual no me hubiese dedicado a la música , habría sido tan feliz que no habría necesitado encontrar una forma con la que expresarme. Cuando eres más mayor tienes más herramientas para lidiar con cosas así. Cuando te pasa no tienes ni idea de por ni cómo vivir con ello. Primero pasas una etapa de rabia y de rencor, luego lo aceptas, y aprendes a que la experiencia sirva para afrontar las cosas en la vida.

-Muchas personas han dicho que les ha ayuda. Esas palabras valen más que miles de discos vendidos, ¿verdad?

-Muchísimo más, es algo que no te deja de sorprender y no sabes ni que decir. Vienen y me dicen que parece que la canción estaba escrita para ellos. Es muy guay porque además no era la intención. No era un mensaje social sino una experiencia. Claro que, al final como somos todos muy iguales la gente se siente identificada y cuando te lo dicen es raro pero, especialmente, muy reconfortante y bonito.

-La respuesta del público asturiano aún es una incógnita. ¡Ya ni se os recuerda!

- Cuando empezamos a tocar, antes de sacar el primer disco íbamos bastante íbamos mucho a Oviedo y alguna vez a Gijón. Sí es cierto que no pasamos con la anterior gira así que no sabría decirte si es donde funcionará mejor o esos escenarios en los que ya sabes que vas a 'picar piedra'. Sí nos han dicho que la venta de entradas va muy bien.

