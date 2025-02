El tenor gijonés Alejandro Roy debuta en el Met

Alejandro Roy, ante la Metropolitan Opera House. :: E. C.

No niega la evidencia: «Sí, estoy en un buen momento», confiesa desde Nueva York el tenor gijonés Alejandro Roy en vísperas de su estreno en uno de los grandes templos mundiales del canto, la Metropolitan Opera House. Lo hará el jueves, en el papel de Calaf en el 'Turandot' de Giacomo Puccini que dirige el maestro italiano Marco Armiliato con la mítica puesta en escena de Franco Zeffirelli. «No deja de ser uno de los teatros más importantes, sino el más, junto a la Scala, así que estoy emocionado, pero como lo estoy cuando tengo que cantar en Gijón ante los míos», afirma el tenor.

Con veinte años de carrera a sus espaldas, la temporada pasada en Polonia se plantó el germen para hacer realidad esta función del jueves. Le escucharon cantar, le ofrecieron un cover en otra ópera de Puccini y surgió la oportunidad de hacer 'Turandot', una obra que debutó en Nápoles años atrás y que conoce bien. «Vocalmente es un papel que exige a la voz un centro importante, hay momentos en que tiene que estar presente cuando la orquesta es muy poderosa». Es Calaf, además, desde el punto puramente actoral, un papel que requiere «un toque noble y que el público entienda que se va a enamorar de un personaje tan duro como es Turandot».

Cuando era estudiante solía ver vídeos de la producción de Franco Zeffirelli que ahora protagoniza y que es habitual que se programe todas las temporadas en Nueva York, de modo que está feliz de poder ser él quien ponga su voz esta vez. «Es muy querida por el público y siempre se llena el teatro», anota.

El jueves saldrá al escenario y pondrá fin a un proceso de ensayos que le tiene en EE UU desde septiembre lejos de sus hijas, de nueve y quince años, que viven en Oviedo. «He estado casi la mitad del año fuera», relata el cantante, que tiene en Austria su próximo destino para protagonizar otra ópera de Puccini.

El año ha sido intenso de trabajo, pero también de éxitos, en el Festival Torre del Lago, en Italia, Puccini le dio otra alegría inmensa. En la última función de 'Tosca' el público le hizo bisar el último aria. Fue un exitazo que le lleva a mirar al futuro con optimismo y con ganas de continuar progresando. Aún le quedan papeles por debutar, como 'El trovador' u 'Otello', «uno de los personajes que me apasionan». Y también escenarios por pisar, como la Scala de Milán o el Teatro Real de Madrid. En Oviedo es bien conocido Alejandro Roy que, subraya, el éxito que estos días le acompaña no es solo suyo. «Hay dos personas muy importantes para que yo esté aquí, que son dos asturianos, mi agente actual, Rubén Martínez, y mi mujer, Lola Fernández Merino, que como mezzosoprano y como pianista me ha ayudado a preparar todos mis roles y ha sabido guiar mi voz».