El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
Publicación de Amaia Montero en Instagram

Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»

La vocalista de La Oreja de Van Gogh publica en redes sociales que «las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra»

Joaquina Dueñas

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:26

Comenta

Desde que comenzaron los rumores de su retorno a la La oreja de Van Gogh, cada movimiento de Amaia Montero se observa con atención. La ... vocalista ha reaparecido este domingo en sus redes sociales con un mensaje lleno de emoción y gratitud, en las que son sus primeras palabras públicas desde que se confirmara su regreso a la banda, casi dos décadas después de su salida del grupo. Ha querido compartir una reflexión sobre la vida y sobre las oportunidades para agradecer el apoyo de sus seguidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  4. 4 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  5. 5 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  6. 6

    El aeropuerto estrena cartelera de invierno con 4.000 plazas menos, pero más operaciones
  7. 7 Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Murcia
  8. 8 La resaca más feliz de Valdesoto
  9. 9 Boomer, equis, gen z... ¿Sabes a qué generación perteneces?
  10. 10

    Los expertos dan con la receta para impulsar el tren y el autobús en Asturias (y no es el precio)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»

Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»