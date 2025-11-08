Amor y locura en la isla mágica Llega por primera vez al Campoamor a partir del día 14 una ópera de Vivaldi, 'Orlando furioso', tercer título de la Temporada de Oviedo

Una de las facetas más importantes de Antonio Vivaldi (1678– 1741), prácticamente olvidada hasta principios del siglo XXI, fue la de compositor, director y empresario operístico. Hizo óperas de diferentes formatos, desde el pastiche napolitano en un acto a las óperas serias de largo recorrido. Entre ellas, la más renombrada fue 'Orlando furioso', estrenada en el Teatro de Sant' Angelo de Venecia en 1727 pero olvidada durante más de dos siglos. En 1978 se realizó por la discografía Erato una grabación con Victoria de los Ángeles y Marilyn Horne, pero para que subiese a los escenarios hubo que esperar hasta nuestros días.

Este 'dramma per musica' en tres actos se inspira en algunos cantos del poema épico 'Orlando furioso' de Ludovico Ariosto sobre el que el poeta y abogado de Ferrara Grazio Braccioli escribió el libreto. Orlando, personaje de los libros de caballería, fue muy popular en Europa. Recordemos que entre los sonetos del prólogo de 'Don Quijote' está el dedicado por Orlando Furioso al caballero manchego en el que dice «Orlando soy, Quijote, que perdido / por Angélica vi remotos mares, / ofreciendo a la fama en sus altares / aquel valor que respetó el olvido». El tema de Orlando es tratado en la ópera por varios autores, entre ellos Haendel, quien le dedica tres óperas: 'Orlando', 'Alcina' y 'Ariodante'.

La escenografía corre a cargo de Fabio Ceresa.

La ópera se estructura en tres actos, en una trama enrevesada y algo compleja. La acción se desarrolla en la isla encantada usurpada por la maga Alcina, quien custodia las cenizas de Merlín. En el primer acto, Alcina, Angélica, Orlando y Bradamante están en la isla, adonde llega como náufrago Medoro, el amante de Angélica. Los celos de Orlando son calmados por Angélica, que disimula su amor verdadero. En otra escena llega a la isla Ruggiero en busca de su amada, Bradamante. Alcina le da un bebedizo a Ruggiero que hace que se olvide de Bradamante y se enamore como un colegial de la maga.

En el acto segundo, Bradamante, por medio de un anillo mágico, consigue desencantar a Ruggiero, quien se arrepiente en el aria 'Piangero' de su infidelidad. En otra escena, Angélica intenta deshacerse de Orlando; para ello, le incita a que penetre en el interior de la montaña de imposible salida y aprovecha su ausencia para celebrar su boda con Medoro. En la corteza de un árbol entrelazan, como símbolo de amor, sus nombres. Orlando encuentra la salida de la montaña, llega al bosque donde se celebró la boda de Angélica y, al ver el nombre de su amada con el de Medoro, enloquece furiosamente destruyendo todo lo que se le pone al alcance de la espada.

En el acto tercero, Ruggiero y Bradamante intentan destruir a Alcina; Orlando continúa en su locura incongruente y, cuando ve a Angélica, la apedrea a recitativos y arias. En su locura destructiva, vence a Aronte, vigilante del templo de Merlín, con lo que Alcina pierde sus poderes y se tiene que marchar de la isla. Orlando se serena. Cuerdo y tranquilo, renuncia al amor, perdona a Angélica y el orden se restaura para felicidad de las parejas respectivas.

Musicalmente, la ópera posee una gran riqueza instrumental en la que en algunos pasajes se alude a alguno de los conciertos de Vivaldi. La partitura es una sucesión de recitativos y arias en cada escena: como es habitual, la acción avanza por medio de recitativos y se detiene para expresar el afecto y el sentimiento de los personajes en arias 'da capo', muchas de ellas de una gran belleza sonora y con amplios pasajes de coloratura, especialmente en las secciones 'da capo' en las que se repite, ornamentada, la melodía. El espectador de hoy, más que la trama y los ingenios de la tramoya, se sentirá conmovido y entusiasmado, precisamente, por esa belleza vocal que hace de Vivaldi el gran maestro del barroco.

'Orlando furioso' llega por primera vez al Campoamor los días 14, 16, 19 y 22 de noviembre en una cuidada coproducción de la Fundación del Teatro de la Fenice y el Festival del Valle de Itria que se celebra en Martina Franca (Apulia, Italia). Contará con la dirección musical de Aarón Zapico al frente de Oviedo Filarmonía y el Coro Titular de la Ópera de Oviedo (Coro Intermezzo), con la dirección escénica de Fabio Ceresa y el diseño escenográfico de Massimo Checchetto. Estará interpretado por Evelyn Ramírez (Orlando), Shakèd Bar (Alcina), Jone Martínez (Angélica), Arnaud Gluck (Ruggiero), Marina Zoi (Bradamante), Serena Pérez (Medoro) y César San Martín (Astolfo).

