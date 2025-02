«Muchas mujeres consiguen no ser invisibles gracias a su tesón»

A Ana Belén –Ana para Víctor Manuel y sus compañeros de trabajo y Pilar para sus hermanos– le sorprende que digan que vuelve al ... teatro con 'Eva contra Eva', porque siempre ha formado parte de su vida. Con un nutrido repertorio de clásicos –ha interpretado a mitos como Medea, Fedra y Electra– ahora presta su temperamento a una actriz madura enfrentada a otra que empieza. Silvia Munt la llamó para ofrecerle el papel, inspirado en el de Bette Davis en 'Eva al desnudo'. En el cartel de la obra, que llega a Niemeyer el próximo viernes, aparece mirándose al espejo, algo que ella, que va a cumplir 70 espléndidos años, aconseja hacer a menudo para asimilar el paso del tiempo. «Me miro y me reconozco, eso es muy importante».

–Siempre se recuerda su debut en el cine con 'Zampo y yo', pero en el teatro empezó también con quince años.

–Claro, en cuanto terminé 'Zampo' entré a estudiar al Teatro Estudio de Madrid (TEM)y cuando a Miguel Narros le nombraron ditector del Teatro Español llevó a alumnos del TEM. Me pasé cuatro años con esa compañía.

–'Eva al desnudo' es un drama y la obra que traen al Niemeyer, una comedia. ¿Cambia solo el tono o también la historia?

–Esta obra se inspira en la película, pero está escrita desde el momento actual. Plantea la eterna lucha entre las nuevas generaciones, que pretenden, como hemos pretendido todos, matar al padre, y esa generación que todavía tiene muchas cosas que decir y defiende su lugar. En medio hay un discurso muy importante: por qué se cuestiona a una mujer cuando se hace mayor y no se cuestiona en la misma medida al hombre; mucho menos en esta profesión, que vivimos de la imagen en cierta manera.

–En la película, la protagonista vive la madurez como un ocaso anunciado. ¿Cuánto hemos evolucionado desde los años 50?

–Hemos evolucionado, pero hay estereotipos muy puñeteros.

–Dicen que las mujeres nos volvemos invisibles, pero usted no lo ha sido en ningún momento.

–Muchas mujeres consiguen no ser invisibles gracias a su tesón. Hay que trabajarlo, ser muy obstinadas. Esto no es una carrera personal, es algo que hacemos muchas mujeres en la sociedad. Algunas han luchado mucho para que nos encontremos mejor que como estaba Bette Davis, que se enfrentaba sola a tantas cosas. Y tenemos que seguir luchando para que en cada departamento haya una mayor cuota de mujeres: guionistas, productoras, jefas de fotografía, técnicas...

–¿La rivalidad femenina se ha mitificado?

–Eso forma parte del estereotipo, y es curioso porque no se traduce luego a lo masculino. El otro día leí algo que me alivió: una entrevista a George Clooney, ¡George Clooney nada menos!, en la que decía que hacerse mayor en el cine es difícil. Es muy importante el tesón que cada uno tenga en lo que hace. Yo nunca he pensado que si me toca la lotería me retiro porque esto que hago, por suerte, es lo que yo elegí.

«El 23-F pensé que tenía que ir a una embajada» Se acaban de cumplir 40 años del 23-F y Ana Belén lo recuerda así. «Me estaba vistiendo para ir al María Guerrero con mi hermana cuando oí los tiros por la radio. Pensaba: si me tengo que ir ahora mismo a una embajada, ¿cuál será? La de Suecia y la de México eran las opciones que barajaba. Víctor había viajado esa mañana para ir a grabar a Milán. No pude hablar con él en toda la noche y pensaba: ¡que haya pasado la frontera!». –¿Aqué le suena lo de musa de la Transición? –Cuando te ponen una etiqueta y no te están insultando, piensas que lo hacen con cariño, pero nada más. En la Transición había gente tan importante y que hasta dio su vida... A una estudiante, Yolanda González, la mataron a las afueras de Madrid. Se cargaron a unos abogados laboralistas... Eso ya era la Transición.

«Explosión de libertad»

–La ambición en la mujer se sigue viendo como un defecto.

–Es como algo feo, innombrable. Todo depende de qué ambiciones en la vida. No puedo estar más de acuerdo con Nuria Espert cuando dijo: sí, soy ambiciosa en mi trabajo. Quiero trabajar en las mejores condiciones, con los mejores directores. ¡Claro! Eso es para mí la ambición, buscar la excelencia. Luego, pues no llegas. Esta profesión es así. Siempre estás buscando algo que sabes que no alcanzas.

–Al empezar a trabajar tan joven se habrá perdido cosas. ¿Eso le hace vivir con más intensidad?

–Tuve la suerte de trabajar en lo que siempre soñé, que era cantar. La interpretación vino después. Trabajaba y aportaba un dinero a mi familia. En la adolescencia ya tenía una responsabilidad y a veces me pesó. Pero solo un segundo, porque inmediatamente piensas que estás haciendo lo que quieres. Eran años en los que en este país todo era tan gris que esta profesión era un escape. Una explosión de libertad, muy acotada, dentro del encorsetamiento. Pude hacer cosas que de otro modo no haría: leer textos prohibidos... tuve esa suerte.

–¿Cómo vive su compromiso político con un gobierno de izquierdas y un país tan polarizado?

–Es muy triste que esté tan polarizado, pero creo que es un reflejo de lo que pasa en el mundo. Cómo se ha polarizado la sociedad norteamericana, ¡qué barbaridad!, y tantos países de Europa. Todo vuelve, incluso el horror, y hay que estar muy atentos. No podemos dejar que el horror vuelva.

–¿Qué es lo que más echa en falta de la vida de antes de la pandemia?

–Los abrazos a los amigos, yo soy muy besucona. Parece una barbaridad, pero he dado gracias de que mis padres ya no estén aquí. Vivían aquí al lado y pensar en no poder ir a verles ni acompañarles... entras en una espiral de mucho dolor.

–¿Y los conciertos?

–Lo terrible no es que Víctor, Miguel Ríos y yo no podamos subir a un escenario. Es toda esa gente de los equipos que llevan mucho tiempo parados. Músicos, técnicos, tramoyistas, luces y sonido... Eso es tremendo para muchas familias.