«Soy antitaurino, espero que se deje de hacer la feria de Begoña»

JOSÉ L. GONZÁLEZ Viernes, 14 diciembre 2018, 00:56

El pasado mes de junio Nacho Vegas (Gijón, 1974) ponía en circulación su último trabajo, 'Violética'. Vuelve el cantautor asturiano a Gijón con dos caras de su misma moneda: la más intimista y la de mayor compromiso social. El día 29 lo mostrará en el Teatro de la Laboral.

-Llevaba cuatro años sin grabar. ¿Por qué tanto tiempo?

-Al principio las canciones salían como a borbotones, ahora me pude tomar este disco con más tranquilidad. El año pasado publiqué un libro de poemas y est uve haciendo conciertos. Cuando me puse a organizar el repertorio me di cuenta de que tenía más de lo que pensaba.

-Le ha salido un disco largo.

-No era el objetivo. Al final quedó un disco muy heterogéneo, pero a la vez las canciones pertenecen a un momento. Hay algo de unidad dentro de esa variedad. Me di cuenta de que necesitaba que fuera un disco largo para que no cojeara.

-¿Cuándo se dio cuenta de que necesitaba introducir su compromiso político en sus canciones?

-Fue una cosa progresiva. En los primeros años estábamos todos imbuidos de cierto individualismo. Había cierta creencia de que las canciones tenían que hablar de cierta intimidad y que la temática social era de otro tiempo, rancio. El 15-M hizo que la política volviera a las calles y la música popular siempre tiene que ser permeable a lo que ocurre en el mundo en el que vives. Al final, eso se coló en las canciones, no solo en las mías. Las canciones siempre deben ser emocionales, ya partan de un sentimiento muy íntimo o de un hecho social.

-Dedica una canción a Aida de la Fuente. ¿Quedan muchas como ella?

-El pasado 8 de marzo vimos cómo el feminismo salía a la calle en masa, además un feminismo con perspectiva de clase. Uno de los errores de la izquierda es creer que la única lucha emancipatoria es la de clases. Se tienen que dar las dos para que la mesa no quede coja.

-Fue una persona muy cercana a Podemos. ¿Sigue estando tan cerca?

-Estamos en un ciclo de cierto desencanto con la vía institucional. Entre que la maquinaria neoliberal se puso en marcha para tratar de desacreditar a Podemos, las luchas internas, la estructura tan vertical que adoptó el partido, al final acabas formando parte de todo aquello contra lo que luchabas. Pero confío en un cambio y en las personas. Sigo cerca de anticapitalistas, pero es verdad que estamos en un momento de cierto desencanto. Supongo que hace falta desencantarse para volver a encantarse.

-Dice que el disco es hijo de su tiempo. ¿Cuál ha sido la realidad de Nacho Vegas estos últimos cuatro años?

-He visto bastante desilusión. Así como en el disco anterior se podía intuir cierta esperanza, en este toca hablar un poco de cierto desencanto vital, pero un desencanto necesario. Es peligroso regocijarse en el dolor. Las canciones, cuando hablan del desencanto, lo hacen para demostrarnos que tenemos razones para seguir viviendo y luchando.

-Tenía un concierto cerrado en El Bibio. ¿Qué pasó con esa anulación?

-Fue una polémica que no deseaba. Queríamos hacer una de las primeras fechas en Xixón o cerrar el año. Teníamos la idea de hacerlo en Laboral, que es ideal en cuanto a sonido. Luego, hablando con la gente de Metrópoli, que son amigos, sobre todo Iker, comentaron la posibilidad de hacerlo en su carpa en la plaza de toros y se cerró. Ya entonces teníamos la posibilidad de cambiar y se reservó fecha en Laboral previendo el cambio. Mi técnico de sonido me decía que un concierto mío sonaba mal en dos sitios: una carpa y una plaza de toros. El ritmo de venta de entradas tampoco era el esperado por Metrópoli y no queríamos que se pegaran una hostia. Al final decidimos de mutuo acuerdo cambiar a Laboral.

-¿Y el tuit?

-He tocado en plazas de toros y siempre aprovecho para decir algo. La primera manifestación a la que fui con 13 años fue delante del Bibio con una camiseta de 'La cultura no es tortura'. Soy antitaurino y tengo la esperanza de que algún día deje de hacerse la feria de Begoña y que las plazas se resignifiquen y se hagan allí eventos culturales. Cuando puse ese tuit de 'plaza de torturas' no quería decir que dejábamos de tocar por ello.

-Quien entró al trapo fue el PP, sobre todo Pablo González.

-Supongo que se tomaron a mal lo de la plaza de toros, el PP tiene un ADN muy taurino y muy rancio, especialmente el de Xixón. No tengo nada personal contra Pablo González, pero sí contra lo que representa. Recuerdo el pleno en el que estaba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y acabaron expulsándolos porque se rió de ellos y dijo que era mentira que existiese un problema de vivienda en Asturias, cuando 2018 ha sido el año que más desahucios ha habido en todo el territorio español. Negar esa realidad me parece muy miserable y es verdad que a veces me hierve un poco la sangre y me caliento.